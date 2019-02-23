Trakya’da yeni sistemin ilk kar yağışları Kırklareli’nin Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlamıştı. Sabah saatlerinde ise kar yağışları Trakya genelini etkisi altına aldı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistem Trakya ve Marmara bölgesinde etkili oluyor. Yağışlar Trakya'dan sonra Çanakkale ve İstanbul’da da yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şekline dönmeye başladı. Rüzgar, Marmara bölgesinde poyrazdan fırtına şeklinde esmeye başladı. Fırtınanın saatteki hızı bazı yerlerde 90 kilometreye ulaştı. Fırtına pazar akşamına kadar devam edecek. Bu sabah itibari ile Marmara’nın batısında hava sıcaklık değerleri kar yağışına müsait seviyeye geriledi. Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Trakya ile Marmara Bölgesi için yapılan soğuk hava ile yağışlı sistem, uyarılar sonrası bölge genelinde etkili olmaya başladı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanlığı'ndan Ahmet Uçar, hava durumuna dair son ayrıntıları paylaştı.



Uçar'ın açıklamasına göre, Trakya’da yeni sistemin ilk kar yağışları Kırklareli’nin Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde akşam saatlerinde başladı.



Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistem, Trakya ve Marmara bölgesini etkisi altına aldı.



İSTANBUL'DA YER YER KAR YAĞIŞI



Yağışlar Trakya'dan sonra Çanakkale ve İstanbul’da da yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şekline dönmeye başladı.



Rüzgar, Marmara bölgesinde poyrazdan fırtına şeklinde esmeye başladı. Fırtınanın saatteki hızı bazı yerlerde 90 kilometreye ulaştı.



Fırtınanın pazar günü akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.



Bu sabah itibari ile Marmara’nın batısında hava sıcaklık değerleri kar yağışına müsait seviyeye geriledi.



BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ



BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.



BUDO'nun 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.



ulusal.com.tr