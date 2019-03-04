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Son dakika İstanbul, İzmir ve Ankara hava durumu haberleri

Üç büyük ilimiz Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde çarşamba günü tahmin edilen hafif sağanak yağışlar dışında bir hafta boyunca yağış beklenmiyor. İstanbul'da önümüzdeki 10 gün içerisinde beklenilen hava sıcaklıkları ile rüzgar yön ve hızları; gelecek hafta ortasına kadar güneybatılı rüzgarların (lodos) etkili olması ve sıcaklıkları artırması tahmin ediliyor

Son dakika İstanbul, İzmir ve Ankara hava durumu haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından haftalık hava tahmin raporu yayımlandı.

Raporda, "Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği, hafta ortasında batı bölgelerde, hafta sonunda ülke genelinde hissedilir derecede artacağı tahmin ediliyor." denildi.

Rapora göre, üç büyük ilimiz Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde çarşamba günü tahmin edilen hafif sağanak yağışlar dışında bir hafta boyunca yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren batı bölgelerimizde, hafta sonu ise yurt genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da önümüzdeki 10 gün içerisinde beklenilen hava sıcaklıkları ile rüzgar yön ve hızları; gelecek hafta ortasına kadar güneybatılı rüzgarların (lodos) etkili olması ve sıcaklıkları artırması tahmin ediliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #meteoroloji #istanbul hava durumu #izmir hava durumu #ankara hava durumu
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