İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, "Havalar soğuyor Batıya KAR geliyor Bu arada Pazar Pazartesi Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde kuvvetli yağışı olasılığınıda düşünelim" ifadelerini kullandı

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu ve kar yağışıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.



Şen, havaların soğuduğunu ve batı illerine kar yağışının gelmekte olduğunu ifade etti.



Şen, pazar ve pazartesi günleri, Ege'nin güneyi ile Akdeniz bölgesinde kuvvetli yağış olasılığının olabileceğini aktardı.



İstanbul ile ilgili de paylaşımda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, "Gene İstanbulun kuzeyi Karadeniz den gelen adveksiyon ile. SİS" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr