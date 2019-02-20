banner1002
Kiraz'da Vatan Partisi rüzgarı
Kiraz'da Vatan Partisi rüzgarı
Kritik veri açıklandı! Vatandaş güvenmiyor
Kritik veri açıklandı! Vatandaş güvenmiyor
Çanakkale'de deprem
Çanakkale'de deprem
Suriye'den 'özerklik' yanıtı
Suriye'den 'özerklik' yanıtı

Son dakika İstanbul kar hava durumu haberleri... Kritik kar ve kuvvetli yağış uyarısı

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, "Havalar soğuyor Batıya KAR geliyor Bu arada Pazar Pazartesi Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde kuvvetli yağışı olasılığınıda düşünelim" ifadelerini kullandı

Son dakika İstanbul kar hava durumu haberleri... Kritik kar ve kuvvetli yağış uyarısı

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu ve kar yağışıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Şen, havaların soğuduğunu ve batı illerine kar yağışının gelmekte olduğunu ifade etti.

Şen, pazar ve pazartesi günleri, Ege'nin güneyi ile Akdeniz bölgesinde kuvvetli yağış olasılığının olabileceğini aktardı.

İstanbul ile ilgili de paylaşımda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, "Gene İstanbulun kuzeyi Karadeniz den gelen adveksiyon ile. SİS" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #kar #istanbul hava durumu #Hava durumu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.