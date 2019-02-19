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Son dakika İstanbul kar ve hava durumu haberleri

Kar kapıya dayandı. Son dönemlerin en sıcak kışının yaşandığı yurdun batı kesimlerine kar ve tipi uyarısı yapıldı. Meteoroloji özellikle Marmara Bölgesini cumartesi ve pazar günleri için uyardı

Son dakika İstanbul kar ve hava durumu haberleri

Batısında ve doğusunda yüzünü gösteren güneş yerini kar ve tipiye bırakacak. Uyarı Meteorolojiden geldi. 

Havalar adım adım soğuyacak, kar yurdun birçok şehrini esir alacak. 

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıları Perşembe günü itibari ile düşecek.

Marmara bölgesinde hava soğuyacak, İstanbul'da yağmur görülecek.

Havanın soğumasıyla birlikte cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur yağacak. 
 
Marmara genelinde etkili olacak kar yağışı Rize ve Artvin'de de kendini gösterecek.

Hava sıcaklığı yurdun kuzeybatı kesimlerinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #kar #istanbul hava durumu
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