İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Semahat Sokak'ta 6 katlı bir bina çöktü, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu belirtilirken kurtarma çalışmaları sürüyor. Görgü tanıklarına göre 12 daireli binada oturanlar vardı. İk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kurtarılmaya çalışılıyor. Bazı vatandaşlar, bina hakkında yıkım kararı olduğunu da iddia etti. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olay yerine hareket etti

İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Semahat Sokak'ta 6 katlı bir bina çöktü, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralıların olduğu belirtilirken kurtarma çalışmaları sürüyor. Görgü tanıklarına göre 12 daireli binada oturanlar vardı.



İk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kurtarılmaya çalışılıyor.



YIKIM KARARI İDDİASI



Bazı vatandaşlar, bina hakkında yıkım kararı olduğunu da iddia etti.



Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olay yerine hareket etti.





