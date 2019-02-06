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Son dakika... İstanbul Kartal'da 6 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralılar var! Yıkım kararı var iddiası

İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Semahat Sokak'ta 6 katlı bir bina çöktü, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu belirtilirken kurtarma çalışmaları sürüyor. Görgü tanıklarına göre 12 daireli binada oturanlar vardı. İk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kurtarılmaya çalışılıyor. Bazı vatandaşlar, bina hakkında yıkım kararı olduğunu da iddia etti. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olay yerine hareket etti

Son dakika... İstanbul Kartal'da 6 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralılar var! Yıkım kararı var iddiası

İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Semahat Sokak'ta 6 katlı bir bina çöktü, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların olduğu belirtilirken kurtarma çalışmaları sürüyor. Görgü tanıklarına göre 12 daireli binada oturanlar vardı.

İk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kurtarılmaya çalışılıyor.

YIKIM KARARI İDDİASI

Bazı vatandaşlar, bina hakkında yıkım kararı olduğunu da iddia etti.

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olay yerine hareket etti.


 

Etiketler; #istanbul #maltepe #Bina
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