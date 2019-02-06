İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Semahat Sokak'ta 8 katlı bir bina çöktü, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu belirtilirken kurtarma çalışmaları sürüyor. Görgü tanıklarına göre 12 daireli binada oturanlar vardı. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi sağ kurtarıldı. Bazı vatandaşlar, bina hakkında yıkım kararı olduğunu da iddia etti. Enkazdan çıkarılan bir kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, itfaiyenin 26 araç ve 86 personelle olaya müdahale ettiğini açıkladı. Orhantepe Mahallesi Muhtarı Zeki Dağ, "7 katlı binada 14 daire bulunuyor, burada yaklaşık 27-30 kişi yaşıyordu" dedi. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, binada kayıtlı 43 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı. İstanbul Valiği tarafından yapılan açıklamada, "Kartal'da çöken binada enkaz çalışmalarının kolaylaştırılması için vatandaşlarımızın alandan uzaklaştırılmasını istiyoruz" denildi

İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Semahat Sokak'ta 8 katlı bir bina çöktü, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralıların olduğu belirtilirken kurtarma çalışmaları sürüyor. Görgü tanıklarına göre 12 daireli binada oturanlar vardı.



İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi sağ kurtarıldı.



YIKIM KARARI İDDİASI



Bazı vatandaşlar, bina hakkında yıkım kararı olduğunu da iddia etti.



Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olay yerine hareket etti.



AFAD'DAN AÇIKLAMA



AFAD tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Maltepe’de 6 katlı bir bina çöktü. AFAD arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.



Orhantepe Mahalle Muhtarı Zeki Dağ, olayı korkunç olarak değerlendirdi.



Ekipler tarafından enkazdan çıkarılan bir kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.



Bu arada, ekiplerin çalışmaları sırasında, çatının bir bölümünde yeniden çökme yaşandı.



Bu arada bina enkazının altında çok sayıda aracın kaldığı da görüldü.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta meydana gelen bina çökmesine İBB itfaiyesi (Kartal, Maltepe, Pendik, Kayışdağı, Kadıköy, Yakacık, Bakkalköy, Sultanbeyli, Şişli) 26 araç, 86 personelle müdahale etmektedir." denildi.



Orhantepe Mahallesi Muhtarı Zeki Dağ, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, 7 katlı binada 14 daire olduğunu, yaklaşık 27-30 kişinin binada yaşadığını söyledi.



Dağ, binada oturanların yakınlara göre enkaz altına 15 civarında kişinini bulunduğunu ifade ederek, altta bulunan konfeksiyon atölyenin ise boş olduğunu dile getirdi.



"KAYITLI 43 KİŞİ VARDI"



TRT Haber'e göre, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, binada kayıtlı 43 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiği tarafından yapılan açıklamada, "Kartal'da çöken binada enkaz çalışmalarının kolaylaştırılması için vatandaşlarımızın alandan uzaklaştırılmasını istiyoruz" denildi.



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