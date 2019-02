Son dakika haberleri... İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. İçişleri Bakanı Soylu, çöken binada yaşamını yitirenlerin sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı. İstanbul Valiliği Kartal'daki çöken binada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların isimleri açıkladı. Hayatını kaybedenlerin isimleri Ayşe Alemdar, Yıldız Gündüzoğlu, Fatma Karaman, Mustafa Alemdar,Safiye Alemdar (Mustafa Alemdar'ın annesi), Safiye Alemdar (Mustafa Alemdar'ın eşi), Erdoğan Alemdar, Saime Alemdar, Ecrin Alemdar ve Eslem Alemdar olarak açıklandı. Bir kişinin ise kimliği henüz tespit edilmedi. Çöken binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buna artık ben afet demeyeceğim çünkü bu bir afet değil. Bu aslında ne yazık ki yıllardır konuştuğumuz, söylediğimiz özellikle bu bina yapımlarında kullanılması gereken malzemeler konusu, binaların yapıldığı yerle ilgili atılması gereken adımlarda zemin etütleri ve bu etütlere dikkat edilmeden maalesef yapılan inşaatlarda zaman zaman yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var. Bundan sonraki süreçte iktidarımızın kentsel dönüşüm, değişim diye ortaya koyduğu teze, milletçe de sahip çıkmamız lazım. Temennimiz o dur ki bütün bu olaylardan bir ders çıkarmamız lazım. Özellikle buralarda tabii yerel yönetimlerin üzerinde çok büyük sorumluluklar var. Şimdide bir yerel seçime gidiyoruz bütün bunlarda hep söylediğim yatay mimari ve aman dikey mimari değil ve zemin etütlerine dikkat edilmesi, zemin etütleri yapmadan yapılan inşaatların getireceği netice bu olacaktır. Bütün o bölgeyi şu an incelemeye almış durumdayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hepsini, oradaki binaları tek tek incelemiş vaziyette, incelemeye devam ediyor. Açık söylüyorum, net söylüyorum; 'buralarda oturulması uygun değildir' kanaati oluştuğu takdirde biz burada, 'Acaba müsaade eder misiniz filan' demeyeceğiz, kentsel dönüşüm ve değişimi kesinlikle uygulayacağız. Mecburuz" dedi. Soylu, "Teftiş Kurulu Başkanlığı, soruşturma yapıyor" dedi

Çalışmaların devam ettiği noktada açıklama yapan Soylu, arama kurtarma çalışmalarının yaklaşık 58 saattir sürdüğünü belirterek, "Son yaptığımız açıklamadan sonra 2 evladımızı daha kaybettik." dedi.



Bakan Soylu, "Verdiğimiz rakamlar 14 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 14 vatandaşımızın da yaralı olarak kurtarıldığı yönündeydi. O saatten sonra 2 vatandaşımız, evladımız daha Şevval Yıldız ve 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu enkazdan çıkarıldı." ifadelerini kullandı.



Yandaki binada yaşanan kaymaya ilişkin soru üzerine Soylu, şöyle devam etti:



"Yaklaşık 20 dakika önce sismik bir hareket gözlendi ama binayı uzun zamandan beri takip ediyor ve izliyoruz. Biraz sonra Çevre ve Şehircilik Bakanımız da gelecek valimiz, teknik arkadaşlarımız hep beraber binanın içine girdik. Daha önce yerleştirilen denge çubuklarında herhangi bir farklılık gözlenmedi. Şimdi çalışma tekrar başladı. Biraz daha, hem dengeli hem kısıtlı bir çalışma yapacağız. Bir farklılık şu ana kadar gözlenmiş değil. Onun için arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Enkazın tamamını kaldırabilmek için çabalar aynı gayrette sürdürülecek. Elbetteki bu çalışmalarda bütün kurumlar bir koordinasyonla çalışmaları yürütüyorlar. AFAD ve sayın valimiz bizzat koordinasyonun başında... Kızılay'dan İBB'ye kadar tüm STK'lar, tüm sağlık birimlerimiz burada, bir koordinasyon yapılıp çalışma tekrar başladı."



Çöken binanın yanındaki binada sismik hareket olduğunu yineleyen Soylu, "Daha önce de aynı sismik hareket gözlenmişti. O sismik hareket sürekli takip ediliyor. 40 saat önce bir sismik hareket gözlenmişti. Onun üzerine bir sismik hareket daha oldu. Aşağıya bir takım denge çubukları konuldu, onlara bakıldı. Takip devam ediyor, çalışmalar devam edecek." değerlendirmesini yaptı.



Soylu, 1. ve 2 katlara ulaşıldığını belirterek, "1. kattaki çalışmalar da iyi gidiyor. Şöyle bir zorluğu var çalışmaların. Alınmak istendiği zaman bazı tablaları alabiliyoruz ama bazı tablalar, inşaatın kalitesinden dolayı yukarı çekilmek istendiğinde dağılarak kendini aşağıya bırakıyor.Tek bir zorluk o ama onu da arkadaşlarımız büyük bir gayretle aşmaya çalışıyor. " diye konuştu.



Soylu, "Teftiş Kurulu Başkanlığı, soruşturma yapıyor" dedi.



ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, şehadete ulaşan meyyit ve meyyitelere Allah'tan rahmet diledi.



Buradan çıkarılması gereken birçok ders olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Şu an musallada bize bir va'z u nasihatte bulunuyorlar. Buradan bizim de nasibimizi almamız lazım. Adımlarımızı da buna göre atmamız lazım. Temenni ediyorum ki biz buradan va'z u nasihati alıp, geleceğimizi de buna göre inşallah tayin ederiz, belirleriz. Diyanet İşleri Başkanımız sizlerden zaten helallikleri aldı. Hakkımızı helal ettik. Rabb'im inşallah sevgili Habibinin Liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri buluştursun. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Sırat-ı müstakimden bizleri ayırmasın. Allah cümlemizden razı olsun." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından bir tabuta omuz verdi. Alemdar ailesinin fertlerinin cenazeleri, defnedilmek üzere Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığına götürüldü.



Erdoğan şunları söyledi:



"Buna artık ben afet demeyeceğim çünkü bu bir afet değil. Bu aslında ne yazık ki yıllardır konuştuğumuz, söylediğimiz özellikle bu bina yapımlarında kullanılması gereken malzemeler konusu, binaların yapıldığı yerle ilgili atılması gereken adımlarda zemin etütleri ve bu etütlere dikkat edilmeden maalesef yapılan inşaatlarda zaman zaman yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var. Bundan sonraki süreçte iktidarımızın kentsel dönüşüm, değişim diye ortaya koyduğu teze, milletçe de sahip çıkmamız lazım. Temennimiz o dur ki bütün bu olaylardan bir ders çıkarmamız lazım. Özellikle buralarda tabii yerel yönetimlerin üzerinde çok büyük sorumluluklar var. Şimdide bir yerel seçime gidiyoruz bütün bunlarda hep söylediğim yatay mimari ve aman dikey mimari değil ve zemin etütlerine dikkat edilmesi, zemin etütleri yapmadan yapılan inşaatların getireceği netice bu olacaktır. Bütün o bölgeyi şu an incelemeye almış durumdayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hepsini, oradaki binaları tek tek incelemiş vaziyette, incelemeye devam ediyor. Açık söylüyorum, net söylüyorum; 'buralarda oturulması uygun değildir' kanaati oluştuğu takdirde biz burada, 'Acaba müsaade eder misiniz filan' demeyeceğiz, kentsel dönüşüm ve değişimi kesinlikle uygulayacağız. Mecburuz."



SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaralıları ziyaret eden Koca, başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan ve doktorlardan yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Koca, hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 16 olduğunu belirterek, "14 vatandaşımızın tedavileri devam etmekte. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımız için de acil şifalar diliyorum. 14 yaralı vatandaşımızdan biri taburcu edildi, 13 vatandaşımızın halen hastanede tedavileri devam etmektedir." dedi.

13 hastanın 7'sinin yoğun bakımda, 6'sının ise servislerde olduğunu dile getiren Koca, yaralılardan Adem Alemdar, Tayyip Mahmut Alemdar, Ali Alemdar, Leyla Yaman, Hüsniye Yaman, Nazan Tekgöz, Adile Oral, Güler Yılmaz'ın genel sağlık durumlarının iyi olduğunu, Mert Aydın, Azra Havva Tekgöz, Ali Efendioğlu ve Bahriye Aktar'ın genel durumlarınınsa orta ile kötü arasında olduğunu, tedavi ve takiplerinin sürdüğünü anlattı.

Koca, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören ve genel durumu iyi olan bir hastanın da Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirileceğini söyledi.



"3 dakika sonra ambulanslarımız olay yerinde oldu"

Koca, olayın iki gün önce 15.59'da yaşandığını, ambulansların ise 16.02'de olay yerinde olduğunu belirterek, sözlerini, "Hem 112 Sağlık Servisimiz, hem UMKE, hem de AFAD ekibi, hastanelerimizdeki doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız bu süreçte yoğun, fedakarca, gayret gösterdi. Halen göçük çalışmaları devam etmekte. Umudumuz vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılması. Tekrar milletimizin başı sağ olsun, Allah bir daha bu tür acılar yaşatmasın." diye tamamladı.



Yaralıların isimleri ve genel durumlarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:



1- Hilal Tuana Alemdar, 13 yaşında, genel durumu iyi, Bezmialem Dragos Hastanesi

2- Halil İbrahim Alemdar, 23 yaşında, genel durumu iyi, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi (Kartal EAH)

3- Adem Alemdar 47 yaşında, ameliyat oldu, yoğun bakımda, Kartal EAH

4- Hatice Aliefendioğlu 81 yaşında, yoğun bakımda Kartal EAH

5- Adile Oral 77 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

6- Nazan Tekgöz 37 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

7- Güler Yılmaz 56 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

8- Bahriye Aktar 75 yaşında, yoğun bakımda, Kartal EAH

9- Tayyip Mahmut Alemdar 9 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

10- Ali Alemdar 75 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

11- Hüsniye Yaman 59 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

12- Leyla Yaman 63 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH

13- Azra Havva Tekgöz, 6 yaşında, yoğun bakımda, Kartal EAH



Olayda hayatını kaybedenlerden kimlikleri tespit edilenler ise şöyle:

1- Ayşe Alemdar

2- Yıldız Gündüzoğlu

3- Fatma Karaman

4- Mustafa Alemdar

5- Safiye Alemdar (Mustafa Alemdar'ın annesi)

6- Safiye Alemdar (Mustafa Alemdar'ın eşi)

7- Erdoğan Alemdar

8- Saime Alemdar

9- Ecrin Alemdar

10- Eslem Alemdar



"YANDAKİ BİNANIN DURUMU RİSKLİ"



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çöken binanın yanındaki binanın durumunun da riskli olduğunu söyledi. Yerlikaya, enkazdaki Havva isimli bir kızın AFAD ekipleriyle konuştuğunu belirtmişti. Havva Tekgöz, 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı.



Yerlikaya, kriz merkezinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının AFAD'ın koordinesinde son hızla devam ettiğini, sabah saatlerinde 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'ün yaralı olarak kurtarıldığını anımsattı.

Azra'nın bir gün önce yaralı olarak kurtarılan annesine kavuştuğunu dile getiren Yerlikaya, "Havva kızımızın bacağından ameliyatının başarılı geçtiğini söylediler. Annesinin sevinci, gerçekten görülmeye değerdi." dedi.



Yerlikaya, şöyle devam etti:



"Ama şimdi hayatını kaybeden 3 cansız bedene ulaştığımızı, onları aldığımızı ve hastaneye intikal ettirdiğimizi söylemek için huzurlarınıza geldim. Böylelikle maalesef hayatını kaybeden vatandaş sayımız 6'ya ulaşmış bulunmakta. Hayatını kaybeden 3 vatandaşımızın kimlik tespit çalışmalarına başladık. Öğrenildikten sonra paylaşılacak. Cenab-ı Allah taksiratlarını affetsin, mekanlarını cennet etsin. Hepimizin başı sağ olsun. Geride kalan yakınları, komşuları, hepimize Allah sabırlar versin, metanet versin. Yaralı sayısı 13. Hepsini ziyaret ettik, 3'ü yoğun bakımda. 2'sinin durumu daha iyiye doğru gidiyor. Diğer hastalarımızın genel durumları, moralleri iyi. Arama kurtarma faaliyetinde bulunan arkadaşlara, devletimize, hükümetimize, basın mensuplarına duaları var."



Enkazda çalışmaların hızla sürdüğünü, yandaki iki binanın riskini göz önünde bulundurduklarını aktaran Vali Yerlikaya, enkazda çalışanların güvenliğinin sağlanması için de her iki binanın en ufak hareketlerinin dahi lazer sistemiyle takip edildiğini vurguladı.



Vali Yerlikaya, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca adli takibat başlatıldığını hatırlatarak, "Bir Başsavcı Vekili, iki savcımızın görevlendirildiğini, bugün itibariyle de çalışmaya başladıklarını biliyorum. Aynı şekilde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da idari soruşturma başlattı. Bir genel müdürümüzle az önce sahada toplantı yaptılar. Sadece yıkılan bina değil ama bu ada içerisindeki bütün yapıların her biri inceleme... Bu inceleme biliyorsunuz teknik bir inceleme, bilirkişi... Netice ne çıkarsa, neler olacağını hep beraber göreceğiz ve bunları da sizler aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak." ifadelerini kullandı.



AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da enkaz altında halen kaç kişi olduğunu söylemenin mümkün ve doğru olmadığını belirterek, "Belli bir kattayız demek de doğru değil? Farklı usuller kullanarak AFAD, Jandarma Arama Kurtarma diğer itfaiye ekipleriyle ortak, uyum içinde devam ediyoruz." dedi.



Bir gazetecinin çevre illerden takviye ekip gönderilmesinin sebebini sorması üzerine Güllüoğlu, çalışmalar için İstanbul'da yeterli ekibin bulunduğunu bildirdi.



Güllüoğlu, sözlerini, "Onlar ihtiyaç olması halinde, takviye olmak üzere geldiler. Ne kadar süreceğini bilmediğimiz çalışmalarda bu tedbir olarak yaptığımız bir şeydir. Yoksa burada bir eksiklik olduğu için, burada yeteri kadar personel olmadığı için yaptığımız bir şey değildi. Bir eksiklik olduğu için takviye gelmedi. Son vatandaşımıza ulaşıncaya kadar çalışmalar devam edecek." diye tamamladı.



"GÖÇÜK ALTINDAN SESLER ALIYORUZ"



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Göçük altından sesler alıyoruz, inşallah o vatandaşlarımızı da kurtaracağız. 13 yaralı vatandaşımız var, hamdolsun hepsinin sağlık durumu iyi gözüküyor. 4 hastamızın durumu ciddi. Göçük altındakilere ulaşmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız cihazlarla dinleme yapıyorlar. Ulaşabildikleri seslere, yaşam belirtisi gördükleri noktalara ulaşmaya çalışıyorlar​" dedi.



7 BİNA BOŞALTILDI



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binaya ilişkin, 5 ayrı noktada kurtarma operasyonun sürdüğünü bildirdi.



Kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktada açıklama yapan Kurum, yıkılan binanın yanındaki binada da tespitler yaptıklarını belirterek, "Binanın hem zemin hem de bodrum katındaki taşıyıcı sistem olan kolon ve perdelerin yıkıldığını gördük. Birkaç kolon ve perde yıkılmış durumda." dedi.



Bu binanın etrafındaki toplam 7 binayı da emniyet amaçlı boşalttık. Çünkü emniyet amaçlı olası bir problemde o binaların da etkilenme durumu var.



KARTAL BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA



Kartal Belediyesi'nden çöken binayla ilgili bilgiler paylaşıldı.



Açıklama şöyle:



"Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak’ta çöken binanın ardından yapılan araştırmalar kapsamında;23.10.1992 tarihinde Kartal Belediyesi tarafından yapı sahibi Hikmet Yeşilyurt adına düzenlenen 2-39 no'lu yapı ruhsatıyla Yeşilyurt Apartmanı'nın inşaatına başlanmış.



Söz konusu bina toplam 6 Kat (Zemin+5 Kat) olarak ruhsatlandırılmışken, projeye 2 kat daha ruhsatsız ilave yapılmış ve bu katlarda oluşan 4 adet daireye de hak sahipleri tarafından 1998 tarihinde bina vergi beyanında bulunulmuş.



Binanın imar arşiv dosyası incelendiğinde 3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili 32. ve 42. maddelerine göre ruhsatsız 2 kat ve 4 daire ile ilgili herhangi bir yıkım tutanağı veya para cezası uygulanmadığı görülmüş.



2017 yılına gelindiğinde binanın zemin katında bulunan dükkanın işletme ruhsatı bulunmaksızın gayrı kanuni bir şekilde çalıştığını tespit eden Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince bu dükkanın tutanak tutulmak suretiyle ilgili binada faaliyetine son vermesi sağlanmıştır.



Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki;



Bahse konu binanın 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında herhangi bir riskli yapı tespiti veya tespit başvurusu bulunmadığı,



Bunun aksine 'İmar Barışı' olarak bilinen mevzuat kapsamında da hak sahipleri tarafından Yapı Kayıt Belgesi başvurusu bulunmaktadır."



VATANDAŞLAR KRİZ MASASINA MÜRACAAT EDİYOR



Konaklama ve farklı ihtiyaçları bulunan vatandaşlar, Çakabey İmam Hatip Ortaokulundaki kriz merkezine müracaat ediyor.



Çöken binanın en yakınındaki kamu binası olan ortaokulda, İstanbul Valiliği başkanlığında toplanan kriz merkezinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli hizmet veriyor.



Olay nedeniyle konaklama ve farklı ihtiyaçları bulunan vatandaşlar Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'ndaki kriz merkezine başvuruyor.



Yıkılan ve tahliye edilen binalarda yaşayan vatandaşlara, Valilik DSİ Dragos Misafirhanesinde konaklama hizmeti sunuluyor.



Ayrıca vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ikramlarda bulunuyor, yiyecek, içecek, giysi ve bebek bezi yardımı yapılıyor.



Sağlık personeli ve ambulans da sağlık hizmeti için hazır bekletiliyor.



Bu arada, çöken binanın enkazı altında bulunanların yakınlarının bekleyişi sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli bu vatandaşlara psiko-sosyal destek veriyor.



YAYIN YASAĞI KARARI



İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Kartal'da binanın çökmesiyle ilgili yayın yasağı kararı verdi.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturması yürütülen Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi olayı ile ilgili olarak yayın yasağı kararı verildi.



BAKAN SELÇUK YARALILARI ZİYARET ETTİ



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kartal'da bina çökmesi sonucu yaralanan vatandaşları, hastanede ziyaret etti.



Bakan Selçuk, yaralıların tedavilerinin sürdüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.



Yaralıları ziyaret eden ve sağlık durumları hakkında hastane başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan ve doktorlardan bilgi alan Selçuk, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.



Bakan Selçuk, hastane çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sabah enkaz alanındaydık. Şimdi de yaraları vatandaşlarınızın yanındayız. İnşallah göçük altında kalan diğer vatandaşlarımıza da en kısa sürede ulaşmaya çalışıyoruz. Tek duamız yaralı vatandaşlarımızın da en kısa sürede sıhhatlerine kavuşmaları." dedi.



Yaralıların sağlık durumuna ilişkin soru üzerine Selçuk, hepsinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.



AHMET VE NURİYE SÖĞÜT'ÜN CENAZE NAMAZLARI



Binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 80 yaşındaki Ahmet Söğüt ve 75 yaşındaki Nuriye Söğüt'ün cenaze namazı kılındı.



Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerden Ahmet ve Nuriye Söğüt için Zeytinlik Ulu Camisinde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.



Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Söğüt ailesinin yakınları katıldı.



Söğüt çiftinin cenazesi Sultanbeyli Orhangazi Mezarlığına defnedilecek.







YIKIM KARARI İDDİASI

Bazı vatandaşlar, bina hakkında yıkım kararı olduğunu da iddia etti.



İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SON AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, dün Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi nedeniyle Kriz Merkezince yürütülen arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Güvenlik gerekçesiyle tahliye edilen riskli binalardan Yunus Apartmanı'nın durumunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik heyetince lazer yöntemiyle sürekli takip edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:











VALİ YERLİKAYA: BİNANIN 3 KATI KAÇAKTI, GİRİŞTEKİ ATÖLYENİN RUHSATI YOK

İstanbul Valisi Yerlikaya, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Arama kurtarma sessiz ortamda yapılmalı. 14 daire ve 43 vatandaşın kayıtlı olduğu bilgisi var. Binanın 3 katı kaçaktı. Girişteki atölyenin ruhsatı yoktu. Kurtarma çalışmaları gece sürecek" dedi.







AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İstanbul Kartal'da çöken binaya ilişkin, "Olayın başından itibaren itfaiye, UMKE ve 112 ekipleriyle birlikte kurtarma çalışmalarını yürütüyoruz." dedi.



Güllüoğlu, Kartal'da çöken binanın enkazında devam eden çalışmalara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD olarak olayın başından itibaren itfaiye, UMKE ve 112 ekipleriyle birlikte arama kurtarma çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.



Arama kurtarma çalışmalarının çok sayıda personelle hızlı ve titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Güllüoğlu, "Olay yerindeki kurtarma personelimize ilaveten ihtiyaç halinde çalışmak üzere çevre illerden de personel temin ediyoruz." ifadesini kullandı.



Orhantepe Mahalle Muhtarı Zeki Dağ, olayı korkunç olarak değerlendirdi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta meydana gelen bina çökmesine İBB itfaiyesi (Kartal, Maltepe, Pendik, Kayışdağı, Kadıköy, Yakacık, Bakkalköy, Sultanbeyli, Şişli) 26 araç, 86 personelle müdahale etmektedir." denildi.



Orhantepe Mahallesi Muhtarı Zeki Dağ, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, 7 katlı binada 14 daire olduğunu, yaklaşık 27-30 kişinin binada yaşadığını söyledi.



Dağ, binada oturanların yakınlara göre enkaz altına 15 civarında kişinini bulunduğunu ifade ederek, altta bulunan konfeksiyon atölyenin ise boş olduğunu dile getirdi.







"KAYITLI 43 KİŞİ VARDI"

TRT Haber'e göre, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, binada kayıtlı 43 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kartal'da çöken binada enkaz çalışmalarının kolaylaştırılması için vatandaşlarımızın alandan uzaklaştırılmasını istiyoruz" denildi.



