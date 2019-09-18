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Son dakika! İstanbul Tuzla'daki yangın Sabiha Gökçen'deki uçuş trafiğini etkilemiyor

İstanbul Tuzla'da bir fabrikada çıkan büyük yangının dumanları, Sabiha Gökçen Havalimanı semalarını da kapladı. Havalimanına dumanlar görülürken, uçuş trafiğinde dumandan kaynaklı bir aksama olmadığı belirtildi

Son dakika! İstanbul Tuzla'daki yangın Sabiha Gökçen'deki uçuş trafiğini etkilemiyor

İstanbul Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı. Büyüyen yangının dumanları Sabiha Gökçen Havalimanında da görüldü.

Fabrika yakınındaki yollar trafiğe kapatıldı.

Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken konu ile ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, "Tuzla'daki yangında yaralı veya can kaybı yok. Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor. Diğer fabrikalara sirayet önlenmeye çalışılıyor" dedi.

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLARDA AKSAMA YOK

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da görülen yangının dumanları nedeniyle havalimanı uçuş trafiğinde bir aksama olmadığı belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #tuzla #yangın #sabiha gökçen
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