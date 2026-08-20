Son dakika: İstanbul'da bir deprem daha! Kandilli Rasathanesi büyüklüğünü açıkladı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Adalar açıkları olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ DERİNLİĞİ 11 KİLOMETRE OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan ilk sismik verilere göre, yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen 3.1 büyüklüğündeki sarsıntı, İstanbul'un sahil şeridi ve Anadolu Yakası başta olmak üzere çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi.

Bölgede son saatlerde peş peşe yaşanan mikro depremlerin ardından meydana gelen sarsıntıda, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.