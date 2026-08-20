Son dakika: İstanbul'da bir deprem daha! Kandilli Rasathanesi büyüklüğünü açıkladı

Marmara Denizi'nde son 24 saattir devam eden sismik hareketlilik kapsamında İstanbul'da bir sarsıntı daha kaydedildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Son dakika: İstanbul'da bir deprem daha! Kandilli Rasathanesi büyüklüğünü açıkladı
Yayınlanma: Güncellenme:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Adalar açıkları olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ DERİNLİĞİ 11 KİLOMETRE OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan ilk sismik verilere göre, yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen 3.1 büyüklüğündeki sarsıntı, İstanbul'un sahil şeridi ve Anadolu Yakası başta olmak üzere çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi.

Bölgede son saatlerde peş peşe yaşanan mikro depremlerin ardından meydana gelen sarsıntıda, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Zeytinburnu'nda dev operasyon! İş yerinden 100 ruhsatsız tabanca çıktıZeytinburnu'nda dev operasyon! İş yerinden 100 ruhsatsız tabanca çıktıYurt
deprem istanbul
Günün Manşetleri
Ulusal Kanal'ı kesintisiz izlemek için işte frekanslar
Ankara'da film gibi 'Balkız' operasyonu!
Okullar açılmadan önce kırtasiyeler mercek altında
Meteoroloji 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı!
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD ile müzakere çıkışı!
Kahramanmaraş'ta transformatör merkezinde patlama
Deprem uzmanı Okan Tüysüz uyardı
Alparslan Kuytul dosyasında kan donduran ifadeler!
Okullarda yeni yasaklar ve kurallar belli oldu
Yargıtay’dan emekli maaşları için kritik karar!
Çok Okunanlar
Meteoroloji 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! Meteoroloji 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı!
Altın fiyatlarında tarihi yükseliş! Gram altın ve çeyrekte son durum Altın fiyatlarında tarihi yükseliş! Gram altın ve çeyrekte son durum
İstanbul açıklarında peş peşe depremler! İstanbul açıklarında peş peşe depremler!
Akaryakıtta son durum! 20 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıtta son durum! 20 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika: İstanbul'da bir deprem daha! Son dakika: İstanbul'da bir deprem daha!