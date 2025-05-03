Son dakika! İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu
İstanbul'da saat 11.36'da meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem, Marmara Ereğlisi açıklarında gerçekleşti. AFAD’dan gelen açıklamaya göre deprem, 18 km derinlikte meydana geldi ve çevre illerde de hissedildi.
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Bugün saat 11:36’da, İstanbul'un Silivri açıklarında, Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre depremin derinliği 18 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD'ın verdiği bilgiler şu şekilde:
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [24.87 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
Tarih:2025-05-03
Saat:11:36:54 TSİ
Enlem:40.8275 N
Boylam:28.19 E
Derinlik:18 km