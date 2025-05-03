Son dakika! İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu

Bugün saat 11:36’da, İstanbul'un Silivri açıklarında, Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre depremin derinliği 18 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'ın verdiği bilgiler şu şekilde:

Büyüklük:3.7 (Ml)

Yer:Marmara Denizi - [24.87 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

Tarih:2025-05-03

Saat:11:36:54 TSİ

Enlem:40.8275 N

Boylam:28.19 E

Derinlik:18 km