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Son Dakika: İzmir Güzelbahçe'de deprem (3 Aralık 2018 son depremler)

İzmir Güzelbahçe'de 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika: İzmir Güzelbahçe'de deprem (3 Aralık 2018 son depremler)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 15:49'da 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 6 km derinliğinde gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 2.8 olarak duyurdu.  Depremin derinliği ise 7 km olarak açıklandı.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  
 

ulusal.com.tr

Etiketler; #son depremler #izmir #deprem
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