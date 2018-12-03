İzmir Güzelbahçe'de 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 15:49'da 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 6 km derinliğinde gerçekleşti.



Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 2.8 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 7 km olarak açıklandı.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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