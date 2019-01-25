İzmir Menemen'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası Türk Kızılayı ve AFAD'tan açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 23:20'de İzmir Menemen'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Depremin derinliği 7 KM olarak açıklandı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4.3 büyüklüğündeki depremin derinliğini 16 KM olarak duyurdu.



Yaşanan deprem sonrası Türk Kızılayı ve AFAD'tan açıklama yapıldı.

Türk Kızılayı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sosyal medyan hesabından yapılan açıklamada ise "İzmir, Menemen'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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