İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 00:44'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 00:44'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 14 km derinliğinde gerçekleşti.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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