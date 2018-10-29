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Son Dakika: İzmir Seferihisar'da deprem (29 Ekim 2018 son depremler)

İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 00:44'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika: İzmir Seferihisar'da deprem (29 Ekim 2018 son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 00:44'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 14 km derinliğinde gerçekleşti.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir #deprem #son depremler
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