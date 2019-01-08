İzmir'in Urla ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İçişeri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Urla ilçesinde saat 02:10'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12 KM derinliğinde gerçekleşti.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem yerin 16 KM derinliğinde gerçekleşti.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Tıklayınız



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Tıklayınız



ulusal.com.tr





