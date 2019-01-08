banner1002
Eylemler sonrası flaş karar
Eylemler sonrası flaş karar
Serdar Aziz'den son dakika açıklaması
Serdar Aziz'den son dakika açıklaması
Erdoğan ile Maduro telefonda görüştü
Erdoğan ile Maduro telefonda görüştü
Tarım ve Orman Bakanlığı: İnceleme başlatıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı: İnceleme başlatıldı

Son Dakika: İzmir Urla'da deprem (8 Ocak 2019 son depremler)

İzmir'in Urla ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika: İzmir Urla'da deprem (8 Ocak 2019 son depremler)

İçişeri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Urla ilçesinde saat 02:10'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12 KM derinliğinde gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem yerin 16 KM derinliğinde gerçekleşti.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr


 

Etiketler; #izmir
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.