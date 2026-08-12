Son dakika: İzmir'de deprem! AFAD büyüklüğünü ve merkez üssünü açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 11.30'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Son dakika: İzmir'de deprem! AFAD büyüklüğünü ve merkez üssünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 11.30'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çevre ilçelerden de hissedilen sarsıntının yerin 12,37 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk veya can kaybı yaşanmadı.

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