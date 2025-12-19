Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem!

AFAD tarafından kaydedilen güncel verilere göre Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem!
Yayınlanma: Güncellenme:

Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kaydedilen güncel verilere göre, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi olarak belirlendi.

AFAD verilerine göre deprem, saat 16.12’de gerçekleşti. Sarsıntının çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi.

Göksun merkezli depremin yerin 10.82 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.

Son dakika: İzmit'te kırsal alana İHA düştüSon dakika: İzmit'te kırsal alana İHA düştüGündem
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 4 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli olduHangi banka ne kadar faiz veriyor? 4 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli olduEkonomi
deprem Kahramanmaraş
Günün Manşetleri
Youtube'da son 3 ayın en çok izlenen kanalları açıklandı
İzmit'te kırsal alana İHA düştü
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye dev kaynak
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu!
32 şehirde eş zamanlı ‘DEAŞ’ baskını!
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu dahil 8 kişi gözaltına alındı
FETÖ elebaşının yeğeni Yasir Gülen yakalandı
Euro kuru arttı, etiketler sil baştan değişiyor
Uşak Belediyesi kara listeye girdi
26 şirkete "mali müşavir" operasyonu
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Altın piyasasında rüzgar tersine mi dönüyor? Altın piyasasında rüzgar tersine mi dönüyor?
Araç sahiplerinin gözü tabelada Araç sahiplerinin gözü tabelada
Hava sıcaklıkları yükseliyor mu? Hava sıcaklıkları yükseliyor mu?
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu, Türkiye’den o il de listede! Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu, Türkiye’den o il de listede!