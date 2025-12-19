Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem!

Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kaydedilen güncel verilere göre, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi olarak belirlendi.

AFAD verilerine göre deprem, saat 16.12’de gerçekleşti. Sarsıntının çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi.

Göksun merkezli depremin yerin 10.82 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.