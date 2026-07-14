Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem!

AFAD’ın resmi verilerine göre, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem saat 21.27’de gerçekleşti. Sarsıntının büyüklüğü 4.2 olarak ölçülürken, çevre bölgelerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

YERİN 8.53 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE KAYDEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sarsıntının yer kabuğunun yaklaşık 8.53 kilometre derinliğinde oluştuğunu açıkladı. Meydana gelen depremin ardından ekiplerin bölgedeki saha tarama çalışmalarına başladığı tahmin ediliyor.