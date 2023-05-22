Kahramanmaraş'ta deprem (22 Mayıs 2023)

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.

Kahramanmaraş'ta deprem (22 Mayıs 2023)
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AFAD'ın açıkladığı verilere göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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