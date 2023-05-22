Kahramanmaraş'ta deprem (22 Mayıs 2023)
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'ın açıkladığı verilere göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 22, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-22
Saat:19:06:58 TSİ
Enlem:37.938 N
Boylam:36.304 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Xu7cKYJzti@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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