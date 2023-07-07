Son dakika! Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu (7 Temmuz 2023)

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 7 Temmuz saat 21:38 tarihinde, 3,5 büyüklüğünde olan deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son dakika! Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu (7 Temmuz 2023)
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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde deprem oldu. Yerin 5 kilometre derinliğinde olan deprem, 3,5 büyüklüğünde ölçüldü. Depremin, 21:38 sularında meydana geldiği belirtildi.

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