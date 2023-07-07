Son dakika! Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu (7 Temmuz 2023)
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 7 Temmuz saat 21:38 tarihinde, 3,5 büyüklüğünde olan deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde deprem oldu. Yerin 5 kilometre derinliğinde olan deprem, 3,5 büyüklüğünde ölçüldü. Depremin, 21:38 sularında meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 7, 2023
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) https://t.co/UQPKm8eN8e
07.07.2023, 21:38:42 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli