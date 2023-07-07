Son dakika! Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu (7 Temmuz 2023)

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde deprem oldu. Yerin 5 kilometre derinliğinde olan deprem, 3,5 büyüklüğünde ölçüldü. Depremin, 21:38 sularında meydana geldiği belirtildi.