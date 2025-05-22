Son dakika: Karabük-Mazıdağı yük treni raydan çıktı

Karabük-Mazıdağı seferini yapan yük treni raydan çıktı. Olayın detayları ve olası hasar hakkında incelemeler sürüyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Son dakika: Karabük-Mazıdağı yük treni raydan çıktı
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Karabük-Mazıdağı seferini yapan yük treni raydan çıktı. Olayın detayları ve olası hasar hakkında incelemeler sürüyor.

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı arasında sefer yapan maden cevheri taşıyan yük treni, bugün öğle saatlerinde Elazığ’ın Maden ilçesi Ziyartepe mevkiine geldiğinde 5 vagonu raydan çıktı. Vagonlardan 3’ü devrilirken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

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