Son dakika: Karadeniz'de sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de meydana gelen gemi kazasına ilişkin son durumu paylaştı. Edinilen bilgilere göre, Türk sahipli olduğu belirtilen "HAPPY ARAS" isimli gemi, seyir halindeyken sürüklenmeye başladı. Kontrolden çıkan gemi, Kerç Boğazı'nın güney kesiminde karaya oturdu. Kazanın etkisiyle geminin su almaya başladığı bildirildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, operasyonun detaylarına ve personelin sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Karadeniz’de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli HAPPY ARAS gemisindeki 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı AAKKM koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir"