Son dakika: Karadeniz'de sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu

Karadeniz açıklarında kontrolünü kaybederek sürüklenen Türk sahipli ticari gemi, Kerç Boğazı'nda karaya oturdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Son dakika: Karadeniz'de sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu
Yayınlanma: Güncellenme:

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de meydana gelen gemi kazasına ilişkin son durumu paylaştı. Edinilen bilgilere göre, Türk sahipli olduğu belirtilen "HAPPY ARAS" isimli gemi, seyir halindeyken sürüklenmeye başladı. Kontrolden çıkan gemi, Kerç Boğazı'nın güney kesiminde karaya oturdu. Kazanın etkisiyle geminin su almaya başladığı bildirildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, operasyonun detaylarına ve personelin sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Karadeniz’de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli HAPPY ARAS gemisindeki 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı AAKKM koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir"

Diyarbakır merkezli 'Sanal Kıskaç' operasyonu: Hesaplardaki rakam dudak uçuklattıDiyarbakır merkezli 'Sanal Kıskaç' operasyonu: Hesaplardaki rakam dudak uçuklattıGündem
6 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve lpg ne kadar?6 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve lpg ne kadar?Ekonomi
karadeniz Gemi karaya oturdu
Günün Manşetleri
Karadeniz'de sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu
Kapalıçarşı'da kara para operasyonu
Diyarbakır merkezli 'Sanal Kıskaç' operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Türkiye’nin F-35’e dönmesi NATO güvenliği için önemli ve gerekli
Ocak ayı kira zam oranı belli oldu
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Memur ve emekli maaş zammı belli oldu
2025 yılı enflasyonu belli oldu
2021'den bu yana tüm cinayetler aydınlatıldı
Çok Okunanlar
Kuvvetli rüzgar, don ve çığ geliyor! Kuvvetli rüzgar, don ve çığ geliyor!
Tarihte bugün neler oldu? Tarihte bugün neler oldu?
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Yola çıkacaklar dikkat! Yola çıkacaklar dikkat!
Karadeniz'de sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu Karadeniz'de sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu