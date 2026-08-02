Son dakika: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu! İşte 2 Ağustos 2026 kapalı ve tek şerit yollar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel yol durumu bültenine göre birçok güzergahta çalışma yürütülüyor.

TEM Otoyolu ve Ankara-Niğde Otoyolu'nda son durum

O-3 TEM Otoyolu Kınalı-Silivri kavşakları kesimindeki Güney taşıma yolundaki (İstanbul istikameti) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde kapatıldı. Bölgede ulaşım, diğer platformdan gidiş ve geliş olarak sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 7-9. kilometrelerindeki üstyapı çalışması sebebiyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, diğer şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

İzmir, Antalya ve Konya güzergahlarındaki çalışmalar

İzmir Aydın Otoyolu Tire Yolu Köprüsü İzmir İstikameti 0-1. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım, sol ve orta şeritten devam ediyor.

Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 54-58. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Konya-Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşıma bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü izin veriliyor.

Diğer hatlardaki yapım ve onarım noktaları

Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun 6-7. kilometrelerinde Karaisalı Kavşağı mevkisindeki üstyapı yenileme, Vezirköprü-Havza yolunun 6-8. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kastamonu-Araç yolunun 3-14. kilometrelerindeki sathi kaplama ve Kahramanmaraş İl Sınırı-Malatya yolunun 31-36. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları da aralıksız devam ediyor.