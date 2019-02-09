Son dakika haberleri... İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. İçişleri Bakanı Soylu, çöken binada yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı. İstanbul Valiliği Kartal'daki çöken binada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların isimleri açıkladı. Hayatını kaybedenlerin isimleri Ayşe Alemdar, Yıldız Gündüzoğlu, Fatma Karaman, Mustafa Alemdar,Safiye Alemdar (Mustafa Alemdar'ın annesi), Safiye Alemdar (Mustafa Alemdar'ın eşi), Erdoğan Alemdar, Saime Alemdar, Ecrin Alemdar ve Eslem Alemdar olarak açıklandı. Bir kişinin ise kimliği henüz tespit edilmedi. Çöken binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buna artık ben afet demeyeceğim çünkü bu bir afet değil. Bu aslında ne yazık ki yıllardır konuştuğumuz, söylediğimiz özellikle bu bina yapımlarında kullanılması gereken malzemeler konusu, binaların yapıldığı yerle ilgili atılması gereken adımlarda zemin etütleri ve bu etütlere dikkat edilmeden maalesef yapılan inşaatlarda zaman zaman yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var. Bundan sonraki süreçte iktidarımızın kentsel dönüşüm, değişim diye ortaya koyduğu teze, milletçe de sahip çıkmamız lazım. Temennimiz o dur ki bütün bu olaylardan bir ders çıkarmamız lazım. Özellikle buralarda tabii yerel yönetimlerin üzerinde çok büyük sorumluluklar var. Şimdide bir yerel seçime gidiyoruz bütün bunlarda hep söylediğim yatay mimari ve aman dikey mimari değil ve zemin etütlerine dikkat edilmesi, zemin etütleri yapmadan yapılan inşaatların getireceği netice bu olacaktır. Bütün o bölgeyi şu an incelemeye almış durumdayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hepsini, oradaki binaları tek tek incelemiş vaziyette, incelemeye devam ediyor. Açık söylüyorum, net söylüyorum; 'buralarda oturulması uygun değildir' kanaati oluştuğu takdirde biz burada, 'Acaba müsaade eder misiniz filan' demeyeceğiz, kentsel dönüşüm ve değişimi kesinlikle uygulayacağız. Mecburuz" dedi