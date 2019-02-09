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Son dakika Kartal çöken bina haberleri... Alemdar ailesinden 9 kişi yan yana toprağa verildi

İstanbul Kartal'daki binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Alemdar ailesinin 9 ferdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Alemdar ailesinin 9 ferdinin cenazesi, Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığında toprağa verildi

Son dakika Kartal çöken bina haberleri... Alemdar ailesinden 9 kişi yan yana toprağa verildi

İstanbul Kartal'daki binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Alemdar ailesinin 9 ferdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokağı'ndaki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Alemdar ailesinin 9 üyesi için Pendik sahilindeki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralıların tedavilerinin sürdüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ziyaretinin ardından 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne geldi.

Erdoğan, cenaze töreni öncesinde Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Gökay Alemdar (22), Mustafa Alemdar (48), Saime Alemdar (89), Ecrin Naz Alemdar (11), Erdoğan Alemdar (52), Eslem Alemdar (19), Safiye Alemdar (70), Safiye Alemdar (45), Ayşe Alemdar'ın (46) yakınlarına taziyelerini iletti. 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, milletvekilleri, belediye başkanları ile enkazdan çıkan aile üyelerinden Halil İbrahim Alemdar da katıldı. 

TOPRAĞA VERİLDİLER

Alemdar ailesinin 9 ferdinin cenazesi, Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığında yan yana defnedildi.

cenazeler, Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'na getirildi.

9 kişinin cenazeleri, burada gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

Defin sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile vatandaşlar da Alemdar ailesiyle yakınlarını yalnız bırakmadı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #alemdar #yeşilyurt apartmanı #istanbul #Kartal #erdoğan
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