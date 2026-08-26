Son dakika: Kayseri sallandı! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın paylaştığı verilere göre, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi merkezli sarsıntı saat 09.53'te kaydedildi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin ardından saha tarama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

SAHADA OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR

Depremin hemen ardından yetkili birimler ve yerel ekiplerce yapılan ilk incelemelerde yıkım veya yaralanmaya dair olumsuz bir durumun yaşanmadığı bildirildi. Ekiplerin bölgedeki teyakkuz hali devam ediyor.