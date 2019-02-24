Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Türkiye'de yenilenmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bu konutların yılda 300 binini yapmak üzere 4 yıl içinde 1 buçuk milyon dönüştürülmesi gereken konutu acil dönüştüreceğiz” diye konuştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da kentsel dönüşüme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar 40'ın üzerinde şehre 100 ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Kurum, bu kapsamda şehirlerin altyapısından üstyapısına, kentsel dönüşümden millet bahçesine, atık su arıtma tesisinden düzenli depolama tesisine kadar birçok projeyi yerinde incelediğini aktardı.



Kurum, şehirlerin 50 ve 100 yılını planlayacaklarını, bunun da vatandaşın içerisinde olduğu hakkaniyet ve rıza çerçevesinde olacağının altını çizdi.



Kurum, tüm şehre ilişkin mekansal plan yapacaklarını, bunun içerisinde tarım, turizm ve yeşil alanların ayrı ayrı belirtilecek planları uygulayacaklarını anlatarak, şöyle devam etti:



“Kentsel dönüşüm bizim için çok büyük elzem addediyor. Şu an Türkiye'de yenilenmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bu konutların yılda 300 binini yapmak üzere 2023'e kadar 1 buçuk milyon dönüştürülmesi gereken konutlarımızı acil dönüştüreceğiz. Buna ilişkin valilerimize genelge gönderdik. Bu kapsamda valililerimiz ve belediye başkanlarımız şehrin öncelikli acil dönüşmesi gereken riskli alanları belirlemek suretiyle buradan başlayarak dönüşüm işini gerçekleştirecek."



ALTYAPI SORUNLARINA DEĞİNDİ



Kentsel dönüşümle sadece riskli binaları değil, şehirdeki tarihi ve kültürün dönüşümünü de yapmak istediklerini dile getiren Kurum, şehirlerin yaşam kalitesini yükseltmek için altyapı problemlerini çözeceklerini bildirdi.



Kurum, katı atık düzenleme, atık su bertaraf tesislerini 2023'te vatandaşın tamamına hizmet vermek suretiyle çözmek istediklerini söyledi.



Türkiye'de 81 ile millet bahçesi yapma sözü verdiklerini anlatan Kurum, her ile en az bir millet bahçesi yapacaklarını anımsattı.



Bakan Kurum, Konya'da millet bahçesinin açılışını yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:



“Meram'da 900 bin metrekare alanda açtık. İkinci millet bahçesini Konya Stadyumu'nun üzerindeki 100 bin metrekare alanda yapıyoruz. Üçüncüsünü ise Meram'daki Ağır Bakım Tesisi'nin olduğu 650 bin metrekarelik alanda yapıyoruz. Kişi başı yeşil alan miktarını Türkiye'de 15 metrekareye çıkarma hedefimiz var. Konya'da da inşallah çok yakında buna çıkaracağız.”