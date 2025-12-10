Son dakika: Kırıkkale'de fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. Sokak'ta faaliyet gösteren bir kimyasal ürünler fabrikasında henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın başladı.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

Yangın ihbarının alınmasının hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangına müdahalesi aktif olarak devam ediyor.

Olay yerindeki gelişmeleri aktaran CNN TÜRK muhabiri Murat Bekmezci, yangının bir kimya fabrikasında çıktığını doğrularken, "Bir kimya fabrikasında çıktı yangın. Gökyüzünü dumanlar kapladı. Bölgedeki illerden de ekip sevk edildi. Şu an resmi bir açıklama gelmedi. Yangının neden çıktığı henüz bilmiyor. Dumanlar Ankara'nın Elmadağ ilçesinden de görülüyor" bilgilerini paylaştı.

Fabrikadan yükselen alevler ve dumanların yanı sıra, olay yerinden patlama seslerinin geldiği de edinilen bilgiler arasında yer alıyor.