banner1002
Konya'da PTT binasında patlama
Konya'da PTT binasında patlama
Dolar ve euro ne kadar
Dolar ve euro ne kadar
AB'den Venezuela açıklaması
AB'den Venezuela açıklaması
Kendini devlet başkanı ilan etti
Kendini devlet başkanı ilan etti

Son dakika: Konya'da PTT binasında patlama! İşte ilk görüntüler

Konya'da Mevlana Posta İşletme Merkezi'nin kargo bölümünde patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi

Son dakika: Konya'da PTT binasında patlama! İşte ilk görüntüler

Konya'da PTT'ye ait binanın kargo bölümünde patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Adana çevre yolunda bulunan PTT Mevlana Posta İşletme Merkezi'nin kargo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binada çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Konya #PTT #mevlana
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.