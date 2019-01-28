Olumsuz hava koşullarına sis de eklendi, Konya'da 25 araç birbirine girdi.
Konya-Ankara yolunda 3 ayrı zincirleme trafik kazası yaşandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kazada yaralananlar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazada, şeker pancarı yüklü kamyondaki tonlarca pancar yola savruldu.
Trafiğe kapatılan yolda temizlik çalışmaları sürüyor.
ulusal.com.tr
Konya'da yoğun sis nedeniyle 3 ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 25 aracın karıştığı kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı
Olumsuz hava koşullarına sis de eklendi, Konya'da 25 araç birbirine girdi.