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Son dakika... Konya'da sis kazası: Ölü ve yaralılar var

Konya'da yoğun sis nedeniyle 3 ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 25 aracın karıştığı kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı

Son dakika... Konya'da sis kazası: Ölü ve yaralılar var

Olumsuz hava koşullarına sis de eklendi, Konya'da 25 araç birbirine girdi.

Konya-Ankara yolunda 3 ayrı zincirleme trafik kazası yaşandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kazada yaralananlar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada, şeker pancarı yüklü kamyondaki tonlarca pancar yola savruldu.

Trafiğe kapatılan yolda temizlik çalışmaları sürüyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #karatay #kaza #Konya
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