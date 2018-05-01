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Son dakika Konya haberleri: Bankalara para taşıyan araç soyuldu!

Konya'da bankalara para taşıyan ve içerisinde 300 ile 500 bin lira olduğu iddia edilen kurye aracı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.

Son dakika Konya haberleri: Bankalara para taşıyan araç soyuldu!
Konya'da bankalara para taşıyan ve içerisinde 300 ile 500 bin lira olduğu iddia edilen kurye aracı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.
 
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