Konya'da bankalara para taşıyan ve içerisinde 300 ile 500 bin lira olduğu iddia edilen kurye aracı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.
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