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Son dakika... Konya Karatay'da sis kazası: Ölü ve yaralılar var

Konya'nın Karatay ilçesinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Son dakika... Konya Karatay'da sis kazası: Ölü ve yaralılar var

Konya'da yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi'nde sis nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, yaralanan 5 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki kurtarma ve inceleme çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Konya #kaza #karatay
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