Malatya'nın Arguvan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD verilerine göre, saat 09:54'te Malatya'nın Arguvan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 14 kilometre olarak açıkladı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, saat 09:54'te Malatya'nın Arguvan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin derinliği 5 kilometre olarak duyuruldu.



Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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