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Son Dakika: Malatya'da deprem (20 Aralık 2018 son depremler)

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika: Malatya'da deprem (20 Aralık 2018 son depremler)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01:33'te Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu.

Deprem yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #malatya #deprem #son depremler
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