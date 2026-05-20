Son dakika... Malatya'da deprem oldu!

Malatya'nın Gülümşağı bölgesinde bir deprem meydana geldi. İşte ilk veriler...

Simge Sarıyar
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Malatya'da şiddetli bir sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. 

Resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, saat 09:00'da merkez üssü Malatya'nın Gülümşağı bölgesi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Depremin yerin 4.4 kilometre derinliğinde oluştuğu tespit edildi. 

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Bakan Kurum, sahadaki son duruma ilişkin şu ifadeleri kaydetti: 

"Malatya'mıza ve depremi hisseden illerimize, hemşehrilerimize geçmiş olsun. Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm illerimizle irtibattayız. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmuyor ancak ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen illerimizde hasar tespit ekiplerimiz teyakkuzda ve tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilecek. Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun. Allah ülkemizi tüm afetlerden korusun."

