Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz Bölgesi, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), İç Anadolu'nun kuzeybatısında ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.



Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunda çok bulutlu hava öngörülüyor.



Öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin edilen bölgede rüzgar, batı ve güneybatı (lodos), akşam saatlerinde doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.



Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz Bölgesi, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), İç Anadolu'nun kuzeybatısında ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer çok bulutlu, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA °C, 29°C

Parçalı bulutlu



ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Kütahya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı bulutlu



DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



ISPARTA °C, 27°C

Parçalı bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzeyinin kısa süreli ve yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.



ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANKIRI °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİVAS °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BAYBURT °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



ERZURUM °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



KARS °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu



GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, sabah ve gece doğusu kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş; İyi, yağış anında orta.



MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatı, öğlen kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğu, sabah güneyi ile akşam batısı kuzeybatı, öğlen batısı güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.



EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de batı ve güneybatı, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi.



AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatı, akşam batısı kuzeybatı, gece kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatı, akşam batısı batıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden itibaren geneli kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, öğle 0,75m Görüş: İyi.



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