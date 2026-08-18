Son dakika: Marmara Denizi'nde gece hareketliliği! 3 saat arayla peş peşe depremler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nde Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında gece saatlerinde küçük ölçekli iki ayrı sarsıntı kaydedildi.
17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünün hemen ardından gerçekleşen sismik hareketlilik AFAD ve sismoloji istasyonları tarafından anlık olarak izleniyor.
MARMARA ADASI AÇIKLARINDA PEŞ PEŞE İKİ SARSINTI
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın paylaştığı son ölçümlere göre kaydedilen depremlerin detayları şu şekilde:
İlk Deprem (Saat 01.25): Marmara Denizi'nde, Balıkesir'in Marmara ilçesine 14,25 km mesafede 1,1 büyüklüğünde ve 7,06 km derinlikte meydana geldi.
İkinci Deprem (Saat 04.31): İlk sarsıntıdan yaklaşık 3 saat sonra, Marmara ilçesine 16,90 km mesafede 1,2 büyüklüğünde ve 6,61 km derinlikte ikinci bir sarsıntı kaydedildi.
FAY HATTI VE SİSMİK AKTİVİTE YAKINDAN İZLENİYOR
Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın deniz altı segmentleri üzerinde meydana gelen mikro depremler, bölgedeki olağan sismik aktivite kapsamında değerlendiriliyor.
Uzmanlar ve AFAD Deprem Bilim Kurulu, Marmara Denizi tabanındaki anlık hareketlilikleri 7/24 esasıyla takip etmeyi sürdürüyor.