Son dakika: Marmara Denizi'nde gece hareketliliği! 3 saat arayla peş peşe depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nde Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında gece saatlerinde küçük ölçekli iki ayrı sarsıntı kaydedildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Son dakika: Marmara Denizi'nde gece hareketliliği! 3 saat arayla peş peşe depremler - Resim: 1

 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünün hemen ardından gerçekleşen sismik hareketlilik AFAD ve sismoloji istasyonları tarafından anlık olarak izleniyor.

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Son dakika: Marmara Denizi'nde gece hareketliliği! 3 saat arayla peş peşe depremler - Resim: 2

MARMARA ADASI AÇIKLARINDA PEŞ PEŞE İKİ SARSINTI

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Son dakika: Marmara Denizi'nde gece hareketliliği! 3 saat arayla peş peşe depremler - Resim: 3

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın paylaştığı son ölçümlere göre kaydedilen depremlerin detayları şu şekilde:

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Son dakika: Marmara Denizi'nde gece hareketliliği! 3 saat arayla peş peşe depremler - Resim: 4

İlk Deprem (Saat 01.25): Marmara Denizi'nde, Balıkesir'in Marmara ilçesine 14,25 km mesafede 1,1 büyüklüğünde ve 7,06 km derinlikte meydana geldi.


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Son dakika: Marmara Denizi'nde gece hareketliliği! 3 saat arayla peş peşe depremler - Resim: 5

İkinci Deprem (Saat 04.31): İlk sarsıntıdan yaklaşık 3 saat sonra, Marmara ilçesine 16,90 km mesafede 1,2 büyüklüğünde ve 6,61 km derinlikte ikinci bir sarsıntı kaydedildi.

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Son dakika: Marmara Denizi'nde gece hareketliliği! 3 saat arayla peş peşe depremler - Resim: 6

FAY HATTI VE SİSMİK AKTİVİTE YAKINDAN İZLENİYOR

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Son dakika: Marmara Denizi'nde gece hareketliliği! 3 saat arayla peş peşe depremler - Resim: 7

Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın deniz altı segmentleri üzerinde meydana gelen mikro depremler, bölgedeki olağan sismik aktivite kapsamında değerlendiriliyor. 

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Son dakika: Marmara Denizi'nde gece hareketliliği! 3 saat arayla peş peşe depremler - Resim: 8

Uzmanlar ve AFAD Deprem Bilim Kurulu, Marmara Denizi tabanındaki anlık hareketlilikleri 7/24 esasıyla takip etmeyi sürdürüyor.

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