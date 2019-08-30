Mersin'de şeftali yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.K idaresindeki 33 BKH 36 plakalı kamyonet, Toroslar ilçesinin Arslanköy mevkisinde devrildi.



Kamyonetin kasasında bulunan tarım işçilerinden N.K ve N.T olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü S.K. ile 9 işçi yaralandı.



112 Acil Servis, İlçe Jandarma Komutanlığı, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulundukları araçtan çıkarılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.



Yaralanan işçilerden M.T, M.K ve Ş.Ö, tedavi gördükleri hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

