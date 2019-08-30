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Son dakika! Mersin'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Mersin'de kamyonetin kasasında bulunan tarım işçilerinden 4'ü hayatını kaybetti, 8'i yaralandı

Son dakika! Mersin'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Mersin'de şeftali yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 BKH 36 plakalı kamyonet, Toroslar ilçesinin Arslanköy mevkisinde devrildi.

Kamyonetin kasasında bulunan tarım işçilerinden 2'si hayatını kaybetti, 10'u yaralandı.

112 Acil Servis, İlçe Jandarma Komutanlığı, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulundukları araçtan çıkarılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'si tedavi gördükleri hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 

Etiketler; #trafik kazası #Mersin
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