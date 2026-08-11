Son dakika: Meteoroloji 12 ili uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji'den 12 il için gök gürültülü sağanak uyarısı: Yüksek sıcaklıklar yerini yağışa bırakıyor!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde etkisini sürdüren yüksek sıcaklıklar bazı bölgelerde yerini sağanak yağışa bırakıyor.
MGM, 12 Ağustos Çarşamba günü Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde yer alan 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.
Gök gürültülü sağanak yağış beklenen 12 şehir
Meteoroloji'nin yayınladığı güncel rapora göre sağanak yağışın etkili olacağı iller şunlar:
Orta ve Doğu Karadeniz:
Tokat,
Amasya,
Sinop,
Samsun,
Ordu,
Giresun,
Trabzon,
Rize,
Artvin
Doğu Anadolu:
Ardahan,
Kars,
Iğdır
Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.