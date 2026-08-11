Son dakika: Meteoroloji 12 ili uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den 12 il için gök gürültülü sağanak uyarısı: Yüksek sıcaklıklar yerini yağışa bırakıyor!

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Son dakika: Meteoroloji 12 ili uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde etkisini sürdüren yüksek sıcaklıklar bazı bölgelerde yerini sağanak yağışa bırakıyor. 

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Son dakika: Meteoroloji 12 ili uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 2

MGM, 12 Ağustos Çarşamba günü Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde yer alan 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.

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Son dakika: Meteoroloji 12 ili uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 3

Gök gürültülü sağanak yağış beklenen 12 şehir

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Son dakika: Meteoroloji 12 ili uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 4

Meteoroloji'nin yayınladığı güncel rapora göre sağanak yağışın etkili olacağı iller şunlar:



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Son dakika: Meteoroloji 12 ili uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 5

Orta ve Doğu Karadeniz:

Tokat,

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Son dakika: Meteoroloji 12 ili uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 6

Amasya, 

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Son dakika: Meteoroloji 12 ili uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 7

Sinop, 

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Son dakika: Meteoroloji 12 ili uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 8

Samsun, 

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Son dakika: Meteoroloji 12 ili uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 9

Ordu, 

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Son dakika: Meteoroloji 12 ili uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 10

Giresun, 

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Son dakika: Meteoroloji 12 ili uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 11

Trabzon, 

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Son dakika: Meteoroloji 12 ili uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 12

Rize, 

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Son dakika: Meteoroloji 12 ili uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 13

Artvin

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Son dakika: Meteoroloji 12 ili uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 14

Doğu Anadolu:



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Son dakika: Meteoroloji 12 ili uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 15

Ardahan,

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Son dakika: Meteoroloji 12 ili uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 16

Kars, 

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Son dakika: Meteoroloji 12 ili uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 17

Iğdır

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Son dakika: Meteoroloji 12 ili uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 18

Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

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