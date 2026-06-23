Son dakika: Meteoroloji 23 Haziran raporunu yayında! 48 il için sıcaklık ve çöl tozu alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Son dakika: Meteoroloji 23 Haziran raporunu yayında! 48 il için sıcaklık ve çöl tozu alarmı - Resim: 1

Doğu Akdeniz (Mersin dışında), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Niğde, Kayseri, Sivas, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Ayrıca 48 il için yüksek sıcaklık uyarısı yapılırken, Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

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Son dakika: Meteoroloji 23 Haziran raporunu yayında! 48 il için sıcaklık ve çöl tozu alarmı - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kritik Uyarılar
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın, Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Toz Taşınımı Uyarısı: Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.

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Son dakika: Meteoroloji 23 Haziran raporunu yayında! 48 il için sıcaklık ve çöl tozu alarmı - Resim: 3

Bölgelerimizde Hava Durumu Ve Sıcaklıklar

Marmara Bölgesi

Bölge genelinin az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul: Az bulutlu ve açık, 29°C
Bursa: Az bulutlu ve açık, 31°C

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Son dakika: Meteoroloji 23 Haziran raporunu yayında! 48 il için sıcaklık ve çöl tozu alarmı - Resim: 4

Çanakkale: Az bulutlu ve açık, 31°C
Kırklareli: Az bulutlu ve açık, 30°C

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Son dakika: Meteoroloji 23 Haziran raporunu yayında! 48 il için sıcaklık ve çöl tozu alarmı - Resim: 5

Ege Bölgesi

Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İzmir: Az bulutlu ve açık, 34°C
Denizli: Az bulutlu ve açık, 34°C

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Son dakika: Meteoroloji 23 Haziran raporunu yayında! 48 il için sıcaklık ve çöl tozu alarmı - Resim: 6

Muğla: Az bulutlu ve açık, 34°C
Afyonkarahisar: Az bulutlu ve açık, 28°C

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Son dakika: Meteoroloji 23 Haziran raporunu yayında! 48 il için sıcaklık ve çöl tozu alarmı - Resim: 7

Akdeniz Bölgesi

Bölgenin az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği; Mersin dışında Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Antalya: Az bulutlu ve açık, 37°C
Adana: Parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 32°C

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Son dakika: Meteoroloji 23 Haziran raporunu yayında! 48 il için sıcaklık ve çöl tozu alarmı - Resim: 8

Burdur: Az bulutlu ve açık, 31°C
Hatay: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29°C

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Son dakika: Meteoroloji 23 Haziran raporunu yayında! 48 il için sıcaklık ve çöl tozu alarmı - Resim: 9

İç Anadolu Bölgesi
Bölgenin parçalı ve az bulutlu, zamanla doğu kesimlerinin çok bulutlu geçeceği; Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 29°C
Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, 28°C

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Son dakika: Meteoroloji 23 Haziran raporunu yayında! 48 il için sıcaklık ve çöl tozu alarmı - Resim: 10

Konya: Parçalı ve az bulutlu, 28°C
Kayseri: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27°C

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Son dakika: Meteoroloji 23 Haziran raporunu yayında! 48 il için sıcaklık ve çöl tozu alarmı - Resim: 11


Batı Karadeniz Bölgesi
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sinop: Parçalı ve az bulutlu, 30°C
Kastamonu: Parçalı ve az bulutlu, 27°C

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Son dakika: Meteoroloji 23 Haziran raporunu yayında! 48 il için sıcaklık ve çöl tozu alarmı - Resim: 12

Bolu: Parçalı and az bulutlu, 25°C
Zonguldak: Parçalı ve az bulutlu, 25°C

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Son dakika: Meteoroloji 23 Haziran raporunu yayında! 48 il için sıcaklık ve çöl tozu alarmı - Resim: 13

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, 28°C
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, 27°C

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Son dakika: Meteoroloji 23 Haziran raporunu yayında! 48 il için sıcaklık ve çöl tozu alarmı - Resim: 14

Rize: Parçalı ve çok bulutlu; iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 26°C
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu; iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 24°C

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Son dakika: Meteoroloji 23 Haziran raporunu yayında! 48 il için sıcaklık ve çöl tozu alarmı - Resim: 15

Doğu Anadolu Bölgesi
Bölgenin parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği; kuzey ve batı kesimleri ile Van'ın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediyor.

Malatya: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29°C
Van: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28°C

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Son dakika: Meteoroloji 23 Haziran raporunu yayında! 48 il için sıcaklık ve çöl tozu alarmı - Resim: 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 24°C
Kars: Parçalı ve çok bulutlu; öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 23°C

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Son dakika: Meteoroloji 23 Haziran raporunu yayında! 48 il için sıcaklık ve çöl tozu alarmı - Resim: 17

Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Bölgenin parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği; Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenirken; rüzgarın batıda kuzey ve kuzeybatı, doğuda ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, 39°C
Mardin: Parçalı ve çok bulutlu, 37°C

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Son dakika: Meteoroloji 23 Haziran raporunu yayında! 48 il için sıcaklık ve çöl tozu alarmı - Resim: 18

Şanlıurfa: Parçalı ve çok bulutlu, 37°C
Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30°C

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