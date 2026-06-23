Son dakika: Meteoroloji 23 Haziran raporunu yayında! 48 il için sıcaklık ve çöl tozu alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz (Mersin dışında), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Niğde, Kayseri, Sivas, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Ayrıca 48 il için yüksek sıcaklık uyarısı yapılırken, Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kritik Uyarılar
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın, Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Toz Taşınımı Uyarısı: Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.
Bölgelerimizde Hava Durumu Ve Sıcaklıklar
Marmara Bölgesi
Bölge genelinin az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul: Az bulutlu ve açık, 29°C
Bursa: Az bulutlu ve açık, 31°C
Çanakkale: Az bulutlu ve açık, 31°C
Kırklareli: Az bulutlu ve açık, 30°C
Ege Bölgesi
Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İzmir: Az bulutlu ve açık, 34°C
Denizli: Az bulutlu ve açık, 34°C
Muğla: Az bulutlu ve açık, 34°C
Afyonkarahisar: Az bulutlu ve açık, 28°C
Akdeniz Bölgesi
Bölgenin az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği; Mersin dışında Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Antalya: Az bulutlu ve açık, 37°C
Adana: Parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 32°C
Burdur: Az bulutlu ve açık, 31°C
Hatay: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29°C
İç Anadolu Bölgesi
Bölgenin parçalı ve az bulutlu, zamanla doğu kesimlerinin çok bulutlu geçeceği; Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 29°C
Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, 28°C
Konya: Parçalı ve az bulutlu, 28°C
Kayseri: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27°C
Batı Karadeniz Bölgesi
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sinop: Parçalı ve az bulutlu, 30°C
Kastamonu: Parçalı ve az bulutlu, 27°C
Bolu: Parçalı and az bulutlu, 25°C
Zonguldak: Parçalı ve az bulutlu, 25°C
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, 28°C
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, 27°C
Rize: Parçalı ve çok bulutlu; iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 26°C
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu; iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 24°C
Doğu Anadolu Bölgesi
Bölgenin parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği; kuzey ve batı kesimleri ile Van'ın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediyor.
Malatya: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29°C
Van: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28°C
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 24°C
Kars: Parçalı ve çok bulutlu; öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 23°C
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Bölgenin parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği; Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenirken; rüzgarın batıda kuzey ve kuzeybatı, doğuda ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, 39°C
Mardin: Parçalı ve çok bulutlu, 37°C
Şanlıurfa: Parçalı ve çok bulutlu, 37°C
Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30°C