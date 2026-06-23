Son dakika: Meteoroloji 23 Haziran raporunu yayında! 48 il için sıcaklık ve çöl tozu alarmı

Akdeniz Bölgesi

Bölgenin az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği; Mersin dışında Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Antalya: Az bulutlu ve açık, 37°C

Adana: Parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 32°C



