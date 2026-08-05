Son dakika: Meteoroloji 28 il için kırmızı alarm verdi! Termometreler rekor kıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, sıcaklıkların 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren Türkiye genelinde artarak birçok şehirde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.