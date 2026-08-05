Son dakika: Meteoroloji 28 il için kırmızı alarm verdi! Termometreler rekor kıracak
Ağustos ayının başlamasıyla birlikte hava sıcaklıkları yurt genelinde yeniden tırmanışa geçti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, sıcaklıkların 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren Türkiye genelinde artarak birçok şehirde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.
28 kentte sıcak hava alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede yükseleceği ve vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gereken 28 il şu şekilde sıralandı:
Marmara Bölgesi: Edirne
Ege Bölgesi: İzmir, Manisa,
Aydın,
Uşak,
Muğla,
Denizli
Akdeniz Bölgesi: Adana,
Kahramanmaraş,
Burdur,
Isparta
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Gaziantep,
Kilis, Adıyaman,
Şanlıurfa,
Diyarbakır,
Mardin,
Batman,
Siirt
Doğu Anadolu Bölgesi: Malatya,
Elazığ,
Tunceli,
Erzincan,
Bingöl,
Muş,
Şırnak,
Ağrı, Iğdır