Son dakika: Meteoroloji 28 il için kırmızı alarm verdi! Termometreler rekor kıracak

Ağustos ayının başlamasıyla birlikte hava sıcaklıkları yurt genelinde yeniden tırmanışa geçti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Son dakika: Meteoroloji 28 il için kırmızı alarm verdi! Termometreler rekor kıracak - Resim: 1

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, sıcaklıkların 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren Türkiye genelinde artarak birçok şehirde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

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Son dakika: Meteoroloji 28 il için kırmızı alarm verdi! Termometreler rekor kıracak - Resim: 2

28 kentte sıcak hava alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede yükseleceği ve vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gereken 28 il şu şekilde sıralandı:

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Son dakika: Meteoroloji 28 il için kırmızı alarm verdi! Termometreler rekor kıracak - Resim: 3

Marmara Bölgesi: Edirne

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Son dakika: Meteoroloji 28 il için kırmızı alarm verdi! Termometreler rekor kıracak - Resim: 4

Ege Bölgesi: İzmir, Manisa, 

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Son dakika: Meteoroloji 28 il için kırmızı alarm verdi! Termometreler rekor kıracak - Resim: 5

Aydın, 

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Son dakika: Meteoroloji 28 il için kırmızı alarm verdi! Termometreler rekor kıracak - Resim: 6

Uşak, 

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Muğla, 

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Son dakika: Meteoroloji 28 il için kırmızı alarm verdi! Termometreler rekor kıracak - Resim: 8

Denizli

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Akdeniz Bölgesi: Adana, 

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Son dakika: Meteoroloji 28 il için kırmızı alarm verdi! Termometreler rekor kıracak - Resim: 10

Kahramanmaraş,

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Son dakika: Meteoroloji 28 il için kırmızı alarm verdi! Termometreler rekor kıracak - Resim: 11

Burdur,

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Son dakika: Meteoroloji 28 il için kırmızı alarm verdi! Termometreler rekor kıracak - Resim: 12

Isparta

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Son dakika: Meteoroloji 28 il için kırmızı alarm verdi! Termometreler rekor kıracak - Resim: 13

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Gaziantep, 

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Son dakika: Meteoroloji 28 il için kırmızı alarm verdi! Termometreler rekor kıracak - Resim: 14

Kilis, Adıyaman, 

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Son dakika: Meteoroloji 28 il için kırmızı alarm verdi! Termometreler rekor kıracak - Resim: 15

Şanlıurfa, 

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Son dakika: Meteoroloji 28 il için kırmızı alarm verdi! Termometreler rekor kıracak - Resim: 16

Diyarbakır, 

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Son dakika: Meteoroloji 28 il için kırmızı alarm verdi! Termometreler rekor kıracak - Resim: 17

Mardin, 

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Son dakika: Meteoroloji 28 il için kırmızı alarm verdi! Termometreler rekor kıracak - Resim: 18

Batman, 

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Son dakika: Meteoroloji 28 il için kırmızı alarm verdi! Termometreler rekor kıracak - Resim: 19

Siirt

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Son dakika: Meteoroloji 28 il için kırmızı alarm verdi! Termometreler rekor kıracak - Resim: 20

Doğu Anadolu Bölgesi: Malatya, 

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Son dakika: Meteoroloji 28 il için kırmızı alarm verdi! Termometreler rekor kıracak - Resim: 21

Elazığ, 

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Son dakika: Meteoroloji 28 il için kırmızı alarm verdi! Termometreler rekor kıracak - Resim: 22

Tunceli, 

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Son dakika: Meteoroloji 28 il için kırmızı alarm verdi! Termometreler rekor kıracak - Resim: 23

Erzincan,

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Son dakika: Meteoroloji 28 il için kırmızı alarm verdi! Termometreler rekor kıracak - Resim: 24

Bingöl,

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Son dakika: Meteoroloji 28 il için kırmızı alarm verdi! Termometreler rekor kıracak - Resim: 25

Muş, 

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Son dakika: Meteoroloji 28 il için kırmızı alarm verdi! Termometreler rekor kıracak - Resim: 26

Şırnak, 

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Son dakika: Meteoroloji 28 il için kırmızı alarm verdi! Termometreler rekor kıracak - Resim: 27

Ağrı, Iğdır

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