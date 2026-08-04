Son dakika: Meteoroloji 4 Ağustos hava durumu raporunu açıkladı! Sağanak uyarısı

Sağanak yağış görülecek iller ve bölgeler

Meteoroloji verilerine göre Batı Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz (Düzce ve Sinop hariç), Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleri ile Giresun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.