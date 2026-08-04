Son dakika: Meteoroloji 4 Ağustos hava durumu raporunu açıkladı! Sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4 Ağustos 2026 Salı gününe ilişkin güncel hava durumu raporunu yayımladı.
Yayımlanan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz Bölgesi için yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılırken; Ege, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde ise yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürüyor.
Sağanak yağış görülecek iller ve bölgeler
Meteoroloji verilerine göre Batı Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz (Düzce ve Sinop hariç), Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleri ile Giresun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Bölge bölge hava durumu ve derece derece sıcaklıklar
Marmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İstanbul: 22°C - 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Bursa: 21°C - 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Çanakkale: 22°C - 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kırklareli: 20°C - 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Ege Bölgesi: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İzmir: 24°C - 37°C (Az bulutlu ve açık)
Manisa: 24°C - 37°C (Az bulutlu ve açık)
Muğla: 22°C - 37°C (Az bulutlu ve açık)
Denizli: 24°C - 39°C (Parçalı ve az bulutlu)
Akdeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Antalya: 26°C - 33°C (Öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı)
Adana: 25°C - 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Burdur: 21°C - 36°C (Parçalı ve az bulutlu)
Hatay: 24°C - 33°C (Az bulutlu ve açık)
İç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 17°C - 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Çankırı: 16°C - 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Eskişehir: 16°C - 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Konya: 21°C - 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Batı Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Düzce ve Sinop hariç bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu: 15°C - 28°C (Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Kastamonu: 14°C - 29°C (Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Zonguldak: 20°C - 27°C (Sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Düzce: 19°C - 31°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu; Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rize: 23°C - 28°C (Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Trabzon: 23°C - 28°C (Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Amasya: 19°C - 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Samsun: 22°C - 29°C (Parçalı ve az bulutlu)
Doğu Anadolu Bölgesi: Öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum: 16°C - 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kars: 14°C - 30°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Malatya: 23°C - 39°C (Parçalı ve az bulutlu)
Van: 18°C - 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 22°C - 42°C (Az bulutlu ve açık)
Şanlıurfa: 25°C - 43°C (Az bulutlu ve açık)
Siirt: 26°C - 41°C (Az bulutlu ve açık)
Mardin: 28°C - 38°C (Az bulutlu ve açık)