Son Dakika: Meteoroloji bayram planı yapanları yıktı! Arife günü başlayıp tam 4 gün sürecek
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek için yola çıkmaya hazırlanan milyonlarca vatandaşın gözü kulağı hava durumu tahminlerine çevrildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Aydınlık.com.tr’ye yaptığı özel açıklamalarda bayram boyunca ülke genelinde bağlayıcı olacak kritik hava tahminlerini paylaştı.
Uzman Macit, Türkiye genelinde bayram süresince parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağını belirterek; yurdun çok büyük bir bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. İşte gün gün, bölge bölge Kurban Bayramı hava durumu rotası:
Arife Günü (26 Mayıs Salı): Yağış Dalgası Giriş Yapıyor Tahminlere göre tatil öncesi son hazırlıkların yapılacağı Arife günü, Türkiye’nin büyük bölümü kapalı ve çok bulutlu bir gökyüzüyle güne başlayacak.
Özellikle Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Bayramın 1. Günü (27 Mayıs Çarşamba): Sürücülere Kaygan Zemin Uyarısı Bayramın ilk gününde yağışlı sistem etki alanını genişletiyor.
Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun büyük bölümü ile Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli sağanak yağışlar görülecek.
Uzmanlar, bayramlaşma trafiğine çıkacak sürücüleri ani bastıran yağışlar, görüş mesafesinde düşüş ve kaygan zemin riskine karşı özellikle uyardı.
Bayramın 2. Günü (28 Mayıs Perşembe): Yağmur Tüm Yurda Yayılıyor Değerlendirmelere göre Perşembe günü yağışlı hava neredeyse tüm ülkeyi esir alacak.
Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri ile Hakkâri ve Şırnak çevreleri hariç, Türkiye'nin istisnasız her yerinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri kapıda. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerekiyor.
Bayramın 3. ve 4. Günleri (29 - 30 Mayıs Cuma ve Cumartesi): Dönüş Yolunda Da Yağmur Var
29 Mayıs Cuma (3. Gün): Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyi dışında kalan tüm bölgelerde aralıklı sağanak yağışlar sürecek.
30 Mayıs Cumartesi (4. Gün): Tatil dönüşlerinin başlayacağı bayramın son gününde; Trakya’nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri hariç birçok bölgede yağışlı hava etkisini hissettirmeye devam edecek.
Üç Büyükşehirde Bayramda Hava Nasıl Olacak?
Ankara: Bayramı Yağmurlu Geçirecek Başkentte Arife günü çok bulutlu bir hava hakimken, bayramın dört günü boyunca sağanak yağışlar şehri terk etmeyecek.
Hava sıcaklıkları gece 9 ila 13, gündüz ise 18 ila 24 derece arasında seyredecek. Özellikle Perşembe ve Cuma günleri hissedilir derecede sıcaklık düşüşü yaşanacak.
İstanbul: İkinci ve Üçüncü Güne Dikkat! Megakent İstanbul'da bayramın ilk günü nispeten sakin geçerken, bayramın ikinci (Perşembe) ve üçüncü (Cuma) günleri kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
Sıcaklıkların 18 ila 25 derece arasında değişeceği İstanbul'da, yağışların bayram trafiğini durma noktasına getirebileceği belirtiliyor.
İzmir: Hafta Boyunca Kademeli Düşüş İzmir'de arife günü ve bayram süresince parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kentte sıcaklıklar hafta boyunca kademeli olarak azalacak.
Arife günü 30 dereceye kadar yükselecek olan termometreler, bayramın ilerleyen günlerinde 21-23 derece seviyelerine kadar gerileyecek.