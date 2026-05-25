Son Dakika: Meteoroloji bayram planı yapanları yıktı! Arife günü başlayıp tam 4 gün sürecek

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek için yola çıkmaya hazırlanan milyonlarca vatandaşın gözü kulağı hava durumu tahminlerine çevrildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Son Dakika: Meteoroloji bayram planı yapanları yıktı! Arife günü başlayıp tam 4 gün sürecek - Resim: 1

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Aydınlık.com.tr’ye yaptığı özel açıklamalarda bayram boyunca ülke genelinde bağlayıcı olacak kritik hava tahminlerini paylaştı.

1 20
Son Dakika: Meteoroloji bayram planı yapanları yıktı! Arife günü başlayıp tam 4 gün sürecek - Resim: 2

Uzman Macit, Türkiye genelinde bayram süresince parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağını belirterek; yurdun çok büyük bir bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. İşte gün gün, bölge bölge Kurban Bayramı hava durumu rotası:

2 20
Son Dakika: Meteoroloji bayram planı yapanları yıktı! Arife günü başlayıp tam 4 gün sürecek - Resim: 3

Arife Günü (26 Mayıs Salı): Yağış Dalgası Giriş Yapıyor Tahminlere göre tatil öncesi son hazırlıkların yapılacağı Arife günü, Türkiye’nin büyük bölümü kapalı ve çok bulutlu bir gökyüzüyle güne başlayacak. 

3 20
Son Dakika: Meteoroloji bayram planı yapanları yıktı! Arife günü başlayıp tam 4 gün sürecek - Resim: 4

Özellikle Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

4 20
Son Dakika: Meteoroloji bayram planı yapanları yıktı! Arife günü başlayıp tam 4 gün sürecek - Resim: 5

Bayramın 1. Günü (27 Mayıs Çarşamba): Sürücülere Kaygan Zemin Uyarısı Bayramın ilk gününde yağışlı sistem etki alanını genişletiyor. 

5 20
Son Dakika: Meteoroloji bayram planı yapanları yıktı! Arife günü başlayıp tam 4 gün sürecek - Resim: 6

Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun büyük bölümü ile Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. 

6 20
Son Dakika: Meteoroloji bayram planı yapanları yıktı! Arife günü başlayıp tam 4 gün sürecek - Resim: 7

Uzmanlar, bayramlaşma trafiğine çıkacak sürücüleri ani bastıran yağışlar, görüş mesafesinde düşüş ve kaygan zemin riskine karşı özellikle uyardı.

7 20
Son Dakika: Meteoroloji bayram planı yapanları yıktı! Arife günü başlayıp tam 4 gün sürecek - Resim: 8

Bayramın 2. Günü (28 Mayıs Perşembe): Yağmur Tüm Yurda Yayılıyor Değerlendirmelere göre Perşembe günü yağışlı hava neredeyse tüm ülkeyi esir alacak.

8 20
Son Dakika: Meteoroloji bayram planı yapanları yıktı! Arife günü başlayıp tam 4 gün sürecek - Resim: 9

Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri ile Hakkâri ve Şırnak çevreleri hariç, Türkiye'nin istisnasız her yerinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri kapıda. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerekiyor.

9 20
Son Dakika: Meteoroloji bayram planı yapanları yıktı! Arife günü başlayıp tam 4 gün sürecek - Resim: 10

Bayramın 3. ve 4. Günleri (29 - 30 Mayıs Cuma ve Cumartesi): Dönüş Yolunda Da Yağmur Var

10 20
Son Dakika: Meteoroloji bayram planı yapanları yıktı! Arife günü başlayıp tam 4 gün sürecek - Resim: 11

29 Mayıs Cuma (3. Gün): Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyi dışında kalan tüm bölgelerde aralıklı sağanak yağışlar sürecek.

11 20
Son Dakika: Meteoroloji bayram planı yapanları yıktı! Arife günü başlayıp tam 4 gün sürecek - Resim: 12

30 Mayıs Cumartesi (4. Gün): Tatil dönüşlerinin başlayacağı bayramın son gününde; Trakya’nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri hariç birçok bölgede yağışlı hava etkisini hissettirmeye devam edecek.

12 20
Son Dakika: Meteoroloji bayram planı yapanları yıktı! Arife günü başlayıp tam 4 gün sürecek - Resim: 13

Üç Büyükşehirde Bayramda Hava Nasıl Olacak?

13 20
Son Dakika: Meteoroloji bayram planı yapanları yıktı! Arife günü başlayıp tam 4 gün sürecek - Resim: 14

Ankara: Bayramı Yağmurlu Geçirecek Başkentte Arife günü çok bulutlu bir hava hakimken, bayramın dört günü boyunca sağanak yağışlar şehri terk etmeyecek. 

14 20
Son Dakika: Meteoroloji bayram planı yapanları yıktı! Arife günü başlayıp tam 4 gün sürecek - Resim: 15

Hava sıcaklıkları gece 9 ila 13, gündüz ise 18 ila 24 derece arasında seyredecek. Özellikle Perşembe ve Cuma günleri hissedilir derecede sıcaklık düşüşü yaşanacak.

15 20
Son Dakika: Meteoroloji bayram planı yapanları yıktı! Arife günü başlayıp tam 4 gün sürecek - Resim: 16

İstanbul: İkinci ve Üçüncü Güne Dikkat! Megakent İstanbul'da bayramın ilk günü nispeten sakin geçerken, bayramın ikinci (Perşembe) ve üçüncü (Cuma) günleri kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

16 20
Son Dakika: Meteoroloji bayram planı yapanları yıktı! Arife günü başlayıp tam 4 gün sürecek - Resim: 17

Sıcaklıkların 18 ila 25 derece arasında değişeceği İstanbul'da, yağışların bayram trafiğini durma noktasına getirebileceği belirtiliyor.

17 20
Son Dakika: Meteoroloji bayram planı yapanları yıktı! Arife günü başlayıp tam 4 gün sürecek - Resim: 18

İzmir: Hafta Boyunca Kademeli Düşüş İzmir'de arife günü ve bayram süresince parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kentte sıcaklıklar hafta boyunca kademeli olarak azalacak.

18 20
Son Dakika: Meteoroloji bayram planı yapanları yıktı! Arife günü başlayıp tam 4 gün sürecek - Resim: 19

Arife günü 30 dereceye kadar yükselecek olan termometreler, bayramın ilerleyen günlerinde 21-23 derece seviyelerine kadar gerileyecek.

19 20
Son Dakika: Meteoroloji bayram planı yapanları yıktı! Arife günü başlayıp tam 4 gün sürecek - Resim: 20
20 20
bayram Hava durumu