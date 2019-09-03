Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), rüzgar için çok kritik uyarı yaptı. Genellikle kuzey yönlerden Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla eseceği öngörülüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.



BURSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu



DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu



İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



ISPARTA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



SİVAS °C, 29°C

Parçalı bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu



SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu



TOKAT °C, 28°C

Parçalı bulutlu



TRABZON °C, 26°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 24°C

Parçalı bulutlu



KARS °C, 24°C

Parçalı bulutlu



MALATYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu



GAZİANTEP °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu



MARDİN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



ŞANLIURFA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu



DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yarın (Salı) zaman zaman 6 (50 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz’de yer yer 2,5m Görüş; İyi, yağış anında orta.



MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) zaman zaman 6 (50 km/sa), kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.



EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.



AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusunda yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.