Son dakika: Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil o illere sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 Ağustos Salı gününe ilişkin il il güncel hava durumu tahminlerini yayımladı. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken; Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.