Son dakika: Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil o illere sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 Ağustos Salı gününe ilişkin il il güncel hava durumu tahminlerini yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 Ağustos Salı gününe ilişkin il il güncel hava durumu tahminlerini yayımladı. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken; Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
6 il için "kuvvetli yağış" uyarısı
Meteoroloji, yağışların Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağını bildirerek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları ve yetkilileri tedbirli olmaya çağırdı.
Bölgelere ve büyükşehirlere göre hava durumu
İstanbul (23°C / 30°C): Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinden itibaren kuzey ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı.
Ankara (19°C / 33°C): Parçalı ve az bulutlu.
İzmir (25°C / 38°C): Az bulutlu ve açık.
Marmara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinden itibaren Kocaeli ile İstanbul'un kuzey ve doğusu yerel sağanak yağışlı. Rüzgarın güneybatıda kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. (Bursa 34°C, Kırklareli 33°C)
Ege: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar kuvvetli. Denizli 40°C,
Muğla 38°C, Uşak 34°C
Akdeniz: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii kısa süreli yerel sağanak yağışlı. Adana 36°C, Antalya 36°C
, Burdur 36°C, Hatay 34°C
İç Anadolu: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu.
Aksaray 31°C,
Eskişehir 33°C, Konya 33°C
Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu; Doğu Karadeniz ile Samsun, Tokat ve Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Samsun, Ordu, Rize ve Artvin'de yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Trabzon 27°C, Rize 28°C,
Samsun 30°C, Bolu 31°C
Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri ile Bingöl, Muş ve Van'ın kuzey/doğusu yerel sağanak yağışlı. Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışlar kuvvetli. Erzurum 26°C,
Van 26°C, Malatya 34°C
Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinde Kilis çevreleri yerel sağanak yağışlı.
Diyarbakır 39°C, Şanlıurfa 39°C,
Siirt 37°C, Mardin 35°C