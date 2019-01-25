Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış beklendiği aktarıldı.



Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının güneybatılı akışlarla birlikte bu akşam saatlerinden itibaren ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi beklemektedir. Toz taşınımının yarın (Cumartesi) akşam saatlerine kadar başta güneybatı kıyılarımız olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir. Toz taşınımı sebebiyle, bu bölgelerde gerçekleşecek yağışların yer yer çamur şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.



MGM tarafından yapılan diğer açıklama da fırtınaya yönelik.



O açıklama da şöyle:



"Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey, iç ve doğu bölgelerde rüzgarın güney ve güney doğu yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de 50-80 km/sa olarak beklenen rüzgar hızının, yarın (Cumartesi) akşam saatlerinden sonra İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’de etkisini kaybetmesi, ancak İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde Pazar (27.01.2019) günü akşam saatlerine kadar 60-90 km/sa kuvvetinde etkili olması tahmin edildiğinden başta ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."



ulusal.com.tr