banner965
Dolar güne yükselişle başladı
Dolar güne yükselişle başladı
Efsane isim futbolu bıraktı
Efsane isim futbolu bıraktı
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Çavuşoğlu: Afrin ile sınırlı olamaz
Çavuşoğlu: Afrin ile sınırlı olamaz

Son dakika: Meteoroloji uyardı! Çok şiddetli olacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarı ile tüm denizlerde fırtına beklendiği bildirildi. Fırtına çok şiddetli olacak...

Son dakika: Meteoroloji uyardı! Çok şiddetli olacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, tüm denizlerde fırtına  beklendiği belirtildi. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmara'da Çarşamba  akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8  kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, gece saatlerinde yer yer 9 kuvvetinde  (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, Perşembe sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği  tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de, rüzgarın Perşembe sabah saatlerinden itibaren batı ve  güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat)  fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın, perşembe akşam saatlerinden  sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de, Çarşamba akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve  güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat)  fırtına, zamanla 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde  esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini  kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de Perşembe sabah saatlerinden itibaren rüzgarın batı  ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer  9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği ön görülüyor.  Fırtınanın, cuma sabah saatlerinde sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de, Perşembe öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batı  ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli  fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 kilometre/saat) tam fırtına şeklinde esmesi  ön görülüyor. Fırtınanın, cuma sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği  tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de, perşembe günü rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla  kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına,  yer yer 10 kuvvetinde (105 kilometre/saat) tam fırtına şeklinde esmesi  bekleniyor. Fırtınanın, cuma akşam saatlerinden etkisini itibaren kaybedeceği ön  görülüyor.

Doğu Akdeniz'de, Perşembe sabah saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve  güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90  kilometre/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 kilometre/saat) tam  fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, cuma akşam saatlerinden itibaren  etkisi kaybedeceği tahmin ediliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji #sağanak yağış #fırtına
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho futbolu bıraktı
Sonraki Haber
Zorunlu deprem sigortasında değişiklik
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.