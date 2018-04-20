Meteoroloji'den gelen son hava durumu raporuna göre, ülkenin geneli parçalı ve çok bulutlu geçecek. Uzmanlar; Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Iğdır, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinde yaşanacak kuvvetli yağışlar sebebiyle sel uyarısında bulundu. Parçalı ve çok bulutlu bir havanın beklendiği İstanbul'da Avrupa yakasının öğleden sonraya, Anadolu yakasının ise gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın için İstanbul'da yağış beklenmiyor.

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Kütahya, Afyon, G. Antep, Adıyaman, Kilis, Batman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimleri, Iğdır, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 13 derece) azalacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.





RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile güneydoğu kesimlerde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



METEOROLOJİ UYARDI



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimleri, Iğdır, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Güney Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale kıyıları hariç bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



EDİRNE °C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



EGE



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeyli (40-60 km/sa) yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı



DENİZLİ °C, 25°C



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



İZMİR °C, 23°C



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



KÜTAHYA °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



AKDENİZ



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, orta ve doğu kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye ile HatayIn kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



ADANA °C, 24°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 24°C



Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Doğu ilçeleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MERSİN °C, 24°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



OSMANİYE °C, 22°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



AKSARAY °C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



ANKARA °C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı



KONYA °C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



KARABÜK °C, 13°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



KASTAMONU °C, 11°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



ZONGULDAK °C, 11°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



ORTA VE DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, samsun çevreleri ile Öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ORDU °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 13°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



TOKAT °C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı



TRABZON °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Ağrı ve Iğdır çevreleri ile gece saatlerinde Muş, Bitlis ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.



ERZURUM °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yüksekleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



MUŞ °C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



TUNCELİ °C, 21°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı



VAN °C, 16°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra Kuzey ilçelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, G. Antep, Adıyaman, Batman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 23°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



GAZİANTEP °C, 23°C



Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KİLİS °C, 24°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ŞANLIURFA °C, 27°C



Parçalı ve çok bulutlu



DENİZLERDE HAVA



Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.



KARADENİZ



Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), ilk saatlerde batısında 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, ilk saatlerde Doğu Karadeniz'in batısında 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



MARMARA



Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatlerde 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, ilk saatlerde 2,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.



EGE



Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), güneyi öğle 5 ila 7 (40-60 km/sa), yer yer 8 (75 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı, öğleden sonra kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle 5 ila 7 (40-60 km/sa), yer yer 8 ( 75 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, öğle saatlerinden itibaren Orta ve Güney Ege'de 2,0 ila 3,0m, yer yer 4,0m Görüş: İyi.



AKDENİZ



Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı kuzeybatı, 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece 6 ila 8 (50-75 km/sa), yer yer 9 (90 km/sa) Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece kuzeybatıdan 7 (75 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m gece Batı Akdeniz'de 3,5 ila 4,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.



VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve güneydoğu, öğle saatlerin batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinde 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, öğle saatlerinde 0,75 ila 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.