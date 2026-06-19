Son Dakika: Meteoroloji'den 19 Haziran raporu! 15 İl için sarı kodlu şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Haziran 2026 tarihli yeni hava durumu tahmin raporunu resmi olarak yayımladı.
Yayımlanan son hava tahmin dökümanlarına göre, yurt genelinde tam 15 ilimiz için "sarı" kodlu acil durum uyarısı yapıldı. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer ise çok bulutlu bir havanın etkisi altında kalacağı öngörülüyor.
Marmara’nın doğu kesimleri, Güney ve İç Ege bölgesi, Batı ve Orta Akdeniz havzası, İç Anadolu Bölgesi'nin tamamı, Batı Karadeniz'in iç hatları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı ve iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey şeridi ile Sinop ve Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batı ilçelerinin aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun diğer geri kalan bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık bir gökyüzüyle seyredeceği bildirildi.
ANİ KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI VERİLEN BÖLGELER
Hava tahmin raporundaki verilere göre, düşmesi beklenen yağışların bazı noktalarda şiddetini artıracağı saptandı. Sağanak yağışların; Güney Ege'nin iç kesimlerinde, Akdeniz Bölgesi’nin iç hatlarında, İç Anadolu Bölgesi’nin güney illerinde, Eskişehir genelinde ve Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak oldukça kuvvetli ve etkili olması bekleniyor.
RÜZGARIN HIZI SAATTE 60 KİLOMETREYE ULAŞACAK
Hava kütlelerinin hareketiyle birlikte rüzgarın da belirli bölgelerde hayatı olumsuz etkileyecek seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor. Rüzgar akımlarının; Marmara Bölgesi genelinde ve Kuzey Ege kıyı hatlarında kuzeyli yönlerden (poyraz), Doğu Anadolu Bölgesi genelinde ise güneyli yönlerden (lodos) kuvvetli esinti şeklinde, saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak esmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KRİTİK UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güney Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi, Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batısında yerel olarak çok kuvvetli esmesi beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgarlar ve ulaşım ağlarındaki olası aksamalar gibi her türlü olumsuzluğa karşı vatandaşların son derece dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’da ise güneyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde (saatte 40-60 km) esmesi beklendiğinden, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DEĞERLERİ
MARMARA BÖLGESİ
Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava tesciliyle geçeceği, Marmara'nın doğu kesimlerinin ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA: 27°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ÇANAKKALE: 28°C / Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
İSTANBUL: 25°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KIRKLARELİ: 26°C / Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
EGE BÖLGESİ
Bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Ege'nin güney ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ: 25°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR: 31°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu.
MANİSA: 30°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MUĞLA: 29°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA: 31°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA: 28°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR: 25°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY: 27°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin ise zamanla çok bulutlu olacağı, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA: 25°C / Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI: 27°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR: 23°C / Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA: 25°C / Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU: 13°C, 21°C / Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KASTAMONU: 13°C, 24°C / Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SİNOP: 19°C, 29°C / Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ZONGULDAK: 18°C, 23°C / Parçalı ve çok bulutlu.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA: 27°C / Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
RİZE: 26°C / Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SAMSUN: 26°C / Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
TRABZON: 25°C / Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu olacağı, bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ERZURUM: 27°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KARS: 25°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MALATYA: 33°C / Parçalı ve az bulutlu.
VAN: 28°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR: 37°C / Az bulutlu.
MARDİN: 34°C / Az bulutlu.
SİİRT: 38°C / Az bulutlu.
ŞANLIURFA: 37°C / Az bulutlu.