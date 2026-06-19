Son Dakika: Meteoroloji'den 19 Haziran raporu! 15 İl için sarı kodlu şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DEĞERLERİ

MARMARA BÖLGESİ

Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava tesciliyle geçeceği, Marmara'nın doğu kesimlerinin ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA: 27°C / Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ÇANAKKALE: 28°C / Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.



