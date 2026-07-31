Son dakika: Meteoroloji'den 3 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde etkili olan bahar havası, yerini çeşitli illerde sağanak yağışa bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gök gürültülü sağanak yağışa karşı pek çok il için uyarıda bulundu.

1 Ağustos Cumartesi günü yağış beklenen 3 ilimiz

Meteoroloji, 1 Ağustos Cumartesi günü 3 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Gök gürültülü yağmurun etkili olacağı o 3 şehrimiz şu şekilde sıralandı:

Artvin

Kars

Ardahan