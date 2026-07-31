Son dakika: Meteoroloji'den 3 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının normal seyrinde olması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre yurdun çeşitli şehirlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Son dakika: Meteoroloji'den 3 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde etkili olan bahar havası, yerini çeşitli illerde sağanak yağışa bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gök gürültülü sağanak yağışa karşı pek çok il için uyarıda bulundu.

1 Ağustos Cumartesi günü yağış beklenen 3 ilimiz

Meteoroloji, 1 Ağustos Cumartesi günü 3 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Gök gürültülü yağmurun etkili olacağı o 3 şehrimiz şu şekilde sıralandı:

Artvin
Kars
Ardahan

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