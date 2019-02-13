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Son Dakika: Meteorolojiden 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden yapılan uyarıya göre,  Bolu, Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Son Dakika: Meteorolojiden 3 il için kar yağışı uyarısı

 Bolu, Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, perşembe günü başta Bolu Dağı geçişi olmak üzere Bolu'nun yüksekleri, Bursa'nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Bilecik'in yüksek kesimlerinde görülecek kar yağışlarının, yer yer 5-15 santimetre kar örtüsü bırakacağı tahmin ediliyor.

Bolu, Bursa ve Bilecik'te görülecek kar yağışı nedeniyle vatandaşların buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji
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